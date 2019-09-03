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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.09.2019 - 20:48, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis Beştepe'deki görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Erdoğan Suriye'de AB'nin verdiği sözleri ve ABD'nin Obama dönemindeki güvenli bölge açıklamalarını hatırlattı. Erdoğan "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

- İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.

- Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

- Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük.

- Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

- Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.

- Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

Erdoğan AB'nin Suriyeli göçmenlerle ilgili verdiği sözleri hatırlattı. 

Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde.

Andrej Babis ise "Türk inşaat firmalarını ülkemizde görmek isteriz" dedi. 

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