CumhurbaÅŸkanÄ± Recep TayyipÂErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde dÃ¼zenlenen 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± resepsiyonundaki konuÅŸmasÄ±na, kendisini dinleyenleri selamlayarak baÅŸladÄ±.

Resepsiyona katÄ±lanlara teÅŸekkÃ¼r eden ErdoÄŸan, 30 AÄŸustos Zafer BayramÄ±'nÄ± kutladÄ±.

Bu zaferi millete armaÄŸan eden Ä°stiklal Harbi'nin BaÅŸkomutanÄ± Gazi Mustafa Kemal AtatÃ¼rk'Ã¼, BÃ¼yÃ¼k Millet Meclisi'nin kÄ±ymetli Ã¼yelerini, kahraman TÃ¼rk ordusunun tÃ¼m askerlerini rahmetle yad eden ErdoÄŸan, "Her zafer gibi 30 AÄŸustos'un arkasÄ±nda da gÃ¶zlerini kÄ±rpmadan hayatlarÄ±nÄ± feda eden kahramanlarÄ±mÄ±zÄ±n cesaretleri vardÄ±r." diye konuÅŸtu.

ErdoÄŸan, dÃ¶rt gÃ¼n Ã¶nce de Malazgirt'te Sultan Alparslan ve ordusunun zaferinin kutlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatarak, "Bu coÄŸrafyayÄ± bize vatan kÄ±lmak iÃ§in bin yÄ±ldÄ±r cepheden cepheye koÅŸarak can veren, terÃ¶rle mÃ¼cadelede ve 15 Temmuz'da bir gÃ¼l bahÃ§esine girercesine topraÄŸa dÃ¼ÅŸen tÃ¼m ÅŸehitlerimizi ÅŸÃ¼kranla yad ediyorum. Åžehitlerimizin hepsine Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize sÄ±hhat ve afiyet temenni ediyorum." ifadelerini kullandÄ±.

"AYDINLIK BÄ°R UFUK AÃ‡MA GAYRETÄ°"

Ecdattan alÄ±nan bu kutlu emaneti sonraki nesillere bÄ±rakmayÄ± en Ã¶nemli gÃ¶rev addettiklerine deÄŸinen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bundan 97 yÄ±l Ã¶nce bir 30 AÄŸustos gÃ¼nÃ¼ Anadolu'nun baÄŸrÄ±na saplanmak istenen hanÃ§eri sÃ¶kÃ¼p atan atalarÄ±mÄ±z yepyeni bir ufuk aÃ§mÄ±ÅŸlardÄ±. Biz de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z mÃ¼cadeleyle sonraki nesillerin Ã¶nÃ¼nde Ã§ok daha geniÅŸ, Ã§ok daha aydÄ±nlÄ±k bir ufuk aÃ§manÄ±n gayreti iÃ§indeyiz. GenÃ§lerimize 2053 ve 2071 vizyonlarÄ±nÄ± miras olarak bÄ±rakmak iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Cumhuriyetimizin kuruluÅŸunun 100'Ã¼ncÃ¼ yÄ±lÄ± olan 2023 iÃ§in belirlediÄŸimiz hedefler, bu bÃ¼yÃ¼k vizyonlarÄ±n altyapÄ±sÄ±dÄ±r. BirkaÃ§ yÄ±llÄ±k gecikmeyle de olsa inÅŸallah 2023 hedeflerimize mutlaka ulaÅŸacaÄŸÄ±z. Ä°ÅŸte o zaman Allah'Ä±n yardÄ±mÄ± ve milletimizin desteÄŸiyle TÃ¼rkiye'nin Ã¶nÃ¼nde yepyeni bir dÃ¶nem aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ olacaktÄ±r."

Her zaferin gerisinde bolca ter ve gerektiÄŸinde dÃ¶kÃ¼len kanlar olduÄŸunu ifade eden ErdoÄŸan, bugÃ¼n yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadelenin de kan ve terle yoÄŸrularak ilerlediÄŸini vurguladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Kahraman gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerimiz, Ã¼lkemiz iÃ§indeki sarp daÄŸlardan ÅŸehirlerin karanlÄ±k dehlizlerine, yurt dÄ±ÅŸÄ±nda terÃ¶ristlerin yuvanladÄ±ÄŸÄ± inlere kadar bÃ¶lgemizin tamamÄ±nÄ± adeta hallaÃ§ pamuÄŸu gibi atÄ±yor. Haluk Dursun HocamÄ±zÄ±n dediÄŸi gibi evet bizler kesinlikle gerek Dicle'nin doÄŸusunda gerekse FÄ±rat'Ä±n doÄŸusunda kesinlikle kuzularÄ±mÄ±zÄ± kurtlara kaptÄ±rtmayacaÄŸÄ±z, yedirmeyeceÄŸiz. Kara, deniz, hava gÃ¼Ã§lerimiz ve diÄŸer tÃ¼m savunma unsurlarÄ±mÄ±zÄ±n kalplerinde vatan sevgisi, dillerinde tekbir, eller tetikte ve gÃ¶zler ufukta 24 saat gÃ¶rev baÅŸÄ±ndadÄ±r.

Demokraside ve ekonomide gÃ¼Ã§lÃ¼ TÃ¼rkiye iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼len bu mÃ¼cadelenin sembolÃ¼ de tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak ifade ettiÄŸimiz RabiamÄ±zdÄ±r. Hep sÃ¶ylediÄŸimiz gibi bizim kimsenin tek karÄ±ÅŸ topraÄŸÄ±nda gÃ¶zÃ¼mÃ¼z yoktur ama bizim kendi topraklarÄ±mÄ±za dikilen gÃ¶zlere, egemenlik haklarÄ±mÄ±za uzanan ellere, istiklalimize ve istikbalimize yÃ¶nelen tehditlere de en kÃ¼Ã§Ã¼k bir tahammÃ¼lÃ¼mÃ¼z olamaz. BugÃ¼n Irak'ta, Suriye'de, DoÄŸu Akdeniz'de ve coÄŸrafyamÄ±zÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda verdiÄŸimiz mÃ¼cadelenin tek bir gayesi bulunuyor. Bu gaye, Ã¶ncelikle TÃ¼rkiye Cumhuriyeti Devleti'nin haklarÄ±nÄ± savunmak bunun yanÄ±nda dost ve kardeÅŸ halklarÄ±n gÃ¼venliklerini de temin etmektir, Ã§Ã¼nkÃ¼ sÄ±nÄ±rlarÄ±mÄ±z Ã¶tesinde milyonlarca insanÄ±n hayatÄ± ve evi tehlike altÄ±ndaysa bizim burada huzur iÃ§inde yaÅŸayabilmemiz mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildir."

"NAMUS BORCUMUZ KABUL EDÄ°YORUZ"

TÃ¼rk milletinin dostlarÄ± ve kardeÅŸleri ateÅŸ Ã§emberiyle Ã§evriliyken buna sÄ±rtÄ±nÄ± dÃ¶necek, "Bana dokunmayan yÄ±lan bin yaÅŸasÄ±n" diyebilecek bir millet olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkati Ã§eken CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"DÃ¼nyanÄ±n neresinde bir mazlum zulÃ¼m altÄ±ndaysa bir maÄŸdur kendisine uzanacak yardÄ±m eli bekliyorsa orada olmak inancÄ±mÄ±zÄ±n, kÃ¼ltÃ¼rÃ¼mÃ¼zÃ¼n bir gereÄŸidir. BugÃ¼n nasÄ±l millet olarak ecdadÄ±mÄ±zÄ±n geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± hayÄ±rlÄ± hizmetlerle gurur duyuyorsak sonraki nesillere de benzer mirasÄ± bÄ±rakmayÄ± namus borcumuz kabul ediyoruz. Bunun iÃ§in zaferlerimizi sadece savaÅŸ alanlarÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zla topraklarÄ±n fethini deÄŸil, aynÄ± zamanda gÃ¶nÃ¼llerin fethini de ifade eden dÃ¶nÃ¼m noktalarÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz. Zaferlerimize ne kadar sÄ±kÄ± sahip Ã§Ä±karsak, gÃ¶nÃ¼l kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§ma konusundaki baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zÄ± da o derece iyi hatÄ±rlar ve uygularÄ±z. BayraÄŸÄ±mÄ±zla girdiÄŸimiz her yerde gerÃ§ekten samimi bir hÃ¼snÃ¼kabul ile karÅŸÄ±lanÄ±yor oluÅŸumuzun sebebi iÅŸte budur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ biz Ã¶ldÃ¼rmek, yÄ±kmak, yok etmek deÄŸil, yaÅŸatmak, inÅŸa etmek, ihya etmek iÃ§in gideriz ve gereÄŸini de yerine getiririz. Son dÃ¶nemde Afganistan'dan Kosova'ya, Somali'den Bosna'ya kadar askerlerimizin gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± her yerde inÅŸa faaliyetlerimiz gÃ¼venlik faaliyetlerimizin kat be kat Ã¼zerinde olmuÅŸtur."

TÄ°KA'dan AFAD'a, KÄ±zÄ±lay'dan YurtdÄ±ÅŸÄ± TÃ¼rkler BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na kadar tÃ¼m kurumlarÄ±n TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± dalgalandÄ±rdÄ±klarÄ± her yerde aynÄ± anlayÄ±ÅŸla faaliyet yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren ErdoÄŸan, "Herkesin sÃ¶mÃ¼rmek, kendine baÄŸÄ±mlÄ± kÄ±lmak, askeri veya ekonomik lojistik ihtiyacÄ±nÄ± gidermek iÃ§in gittiÄŸi yerlerde biz insanlarÄ±n hayatÄ±na dokunan kalÄ±cÄ± projeleri hayata geÃ§irmek iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bu bazen okul, bazen hastane, bazen ibadethane, bazen yollar, alt yapÄ±, bazen su... Ä°ÅŸte biz bunlar iÃ§in varÄ±z. Ä°ÅŸte bu ÅŸekilde adeta diÅŸimizle tÄ±rnaÄŸÄ±mÄ±zla kurup geliÅŸtirdiÄŸimiz gÃ¶nÃ¼l baÄŸlarÄ± sayesinde TÃ¼rkiye 82 milyon nÃ¼fusu ve 81 vilayetinin Ã§ok Ã¶tesinde bir etki alanÄ±na ve gÃ¼ce sahip olmuÅŸtur." ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, bu gÃ¼cÃ¼n de desteÄŸiyle hedeflere birer birer ulaÅŸacaklarÄ±nÄ±, yeni zaferleri hep birlikte millete armaÄŸan edeceklerinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

"BÄ°NLERCE YILDIR MÄ°LLETÄ°MÄ°ZÄ°N ONURUNU EN ÃœSTTE TUTMAYI BAÅžARDIK"

"Hayalleri olmayan, hayallerini hedefe Ã§eviremeyen, hedeflerini birer birer hayata geÃ§iremeyen toplumlarÄ±n baÅŸka hayallerin malzemesi haline dÃ¶nÃ¼ÅŸmesi kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r." diyen ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Bizim milletimiz tarih boyunca hep bÃ¼yÃ¼k hayallerin, bÃ¼yÃ¼k hedeflerin peÅŸinde koÅŸmuÅŸ bunun iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z mÃ¼cadele etmiÅŸtir. Bu sayede binlerce yÄ±ldÄ±r yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z her coÄŸrafyada hÃ¼rriyetimizi korumayÄ±, devletimizi kurmayÄ±, milletimizin onurunu en Ã¼stte tutmayÄ± baÅŸardÄ±k. Sahip olduÄŸumuz binlerce yÄ±llÄ±k devlet tecrÃ¼besi bize kendimizi sÃ¼rekli yenilememiz, gÃ¼cÃ¼mÃ¼zÃ¼ hep diri tutmamÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶steriyor. BirliÄŸimize, beraberliÄŸimize, kardeÅŸliÄŸimize sahip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z sÃ¼rece baÅŸarÄ±dan baÅŸarÄ±ya koÅŸtuk. Ne zaman tefrikanÄ±n, fitnenin, husumetin penÃ§esine dÃ¼ÅŸtÃ¼ysek kaybettik. Bunun iÃ§in TÃ¼rk milletinin bileÄŸini er meydanÄ±nda bÃ¼kemeyeceÄŸini bilenler hep birlik ve beraberliÄŸimize saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r. Son 200 yÄ±ldÄ±r baÅŸÄ±mÄ±za gelenlerin tek sebebi iÅŸte budur. Ãœlkesi ve milleti yerine kendi kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplarÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸanlar elbette hiÃ§ eksik olmamÄ±ÅŸtÄ±r ama milletimiz bu kÃ¼Ã§Ã¼k hesap sahiplerini hep tefrik etmeyi ve vakti saati geldiÄŸinde dersini vermeyi bilmiÅŸtir."

DÃ¼nyanÄ±n ve bÃ¶lgenin, etkisi belki asÄ±rlar boyu sÃ¼recek bir yeniden yapÄ±lanma dÃ¶neminden geÃ§erken, Ã¼lkede birilerinin yine aynÄ± hesaplarÄ±n peÅŸinde olduÄŸunu hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle tamamladÄ±:

"TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rlarÄ± boyunca gerÃ§ekten kahramanca bir mÃ¼cadele veriyor, birileri terÃ¶ristlerin ve onlarÄ±n arkalarÄ±ndaki gÃ¼Ã§lerin aÄŸzÄ±yla buna gÃ¶lge dÃ¼ÅŸÃ¼rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. TÃ¼rkiye DoÄŸu Akdeniz'de ve KÄ±brÄ±s'ta bÃ¼yÃ¼k bir siyasi ve ekonomik mÃ¼cadele iÃ§inde ama buna birileri karÅŸÄ±mÄ±zdakilerin tezleri ile karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±yor. TÃ¼rkiye siyasi, ekonomik ve askeri olarak kuÅŸatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor, bazÄ±larÄ± sÄ±rf kendi pastalarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼tmek iÃ§in hasÄ±mlarÄ±mÄ±zÄ±n deÄŸirmenlerine su taÅŸÄ±yor. GerÃ§i biz aynÄ± zihniyeti bir asÄ±r Ã¶ncesinden de biliyoruz.

Gazi Mustafa Kemal ve arkadaÅŸlarÄ± Ankara'da Ä°stiklal Harbini yÃ¼rÃ¼tÃ¼rken kimlerin nasÄ±l manda peÅŸinde koÅŸtuklarÄ±nÄ± unutmadÄ±k. OrdularÄ±mÄ±z dÃ¼ÅŸmana karÅŸÄ± cephede savaÅŸÄ±rken birilerinin arkada nasÄ±l Ã§apulculuk yaÄŸmacÄ±lÄ±k peÅŸinde koÅŸtuklarÄ±nÄ± da gayet iyi hatÄ±rlÄ±yoruz. Ama sonuÃ§ta ne mandacÄ±lar, ne Ã§apulcular, ne de yaÄŸmacÄ±lar kazanmÄ±ÅŸtÄ±r, kazanan milletimizin istiklal mÃ¼cadelesi olmuÅŸtur. BugÃ¼n de kim hangi yalpayÄ± yaparsa yapsÄ±n, kim nerede saf tutarsa tutsun kazanan milletimiz olacaktÄ±r. Milletimizle birlikte bu mÃ¼cadeleyi yÃ¼rÃ¼tenler olacaktÄ±r. HiÃ§ endiÅŸeniz olmasÄ±n bir oldukÃ§a beraber oldukÃ§a, iri oldukÃ§a oldukÃ§a, diri oldukÃ§a, kardeÅŸ oldukÃ§a hep birlikte TÃ¼rkiye oldukÃ§a, Allah'Ä±n izniyle zafer bizimle beraber olacaktÄ±r."