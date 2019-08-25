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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trabzon'da önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan yaptığı konuşmasında "Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz. CHP, sen kimin yanındasın? Eğer 'Türkiye'nin yanında olduğunu' söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor. CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:

Ülkemizin ve milletimizin bekası için gözlerini kırpmadan hayatları eda eden Trabzonlu şehidimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Hiçbir şehidimizin tek damla kanı, hiçbir kahramanımızın fedakarlığı boşa gitmemiştir, gitmeyecektir. Dün ve bugün 22 teröristi içeride dışarıda öldürdük.

PKK'ya terör örgütü diyemeyen Meclis'teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim.

Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara'dan İstanbul'a yürüyebilirsin ama bizim en ufak bir dirsek temasımız olamaz.

Şu anda koyduk mu koyduk. Ama CHP çıkıp ne diyor. Bu hak ve özgürlüklere demokrasiye aykırıdır. Bay Kemal sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama bizim en ufak dirsek temasımız olamaz. Cumhurbaşkanı olarak bugüne kadar hiçbir davetime davet etmedim. Etmem. Bugün sizlerle hasret gidermenin yanında şehrimize kazandırılan toplam yatırım bedeli 1 milyar 3 16 milyon olan 216 projenin açılışını yapacağız. Pek çok bulvar, alt ve üst geçit de Trabzon’a nefes aldıracak projeleri takip ediyorum.

Büyükşehir belediyemizin 326 milyon liralık yatırımla 958 km’lik asfaltlama çalışmasıyla Trabzon’un her köşesine ulaşmak artık daha kolay. Spor tesislerinden restorasyonlarına kadar resmi açılışlarını bugün gerçekleştiriyoruz. 151 milyon liralık yatırımla köy ve yaylalarda yapılan asfalt yolların açılışlarını da bugün yapıyoruz. 15 adet dere ıslahı ve taşkın koruma ile tamamlanan Uzungöl’ün resmi açılışını da gerçekleştiriyoruz.

Milli Eğitim Bakanlığımız çeşitli ilçelerde anaokulları, spor salonları, pansiyon binaları yaptı. Onları da hizmete açıyoruz. 216 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Trabzon’un her yerine ulaşmak artık daha kolay olacak. Yatırım bedeli 1 milyar 365 milyon olan bu yatırımlarda emeği geçen belediye, kurum, bakanlıklarımızı tebrik ediyorum. Senelerdir hasretini çektiğiniz haberi paylaşıyorum. Trabzon yatırım adası endüstri merkeziyle ilgili imzayı attım. Yüksek teknolojileri ürünlerin üretileceği bu bölge şehrimizin sanayisine yeni bir soluk katacağız. Ben Trabzon’u her alanda ileriye taşıyan tüm yatırımların şehrimize ve ülkemize hatırlı uğurlu olmasını diliyorum. Geçtiğimiz 10 yılda 30 katrilyon liralık yatırım yaptık. Biz bu ülkeye aşığız.

Yusufeli Barajını ziyaret ettim. Artvin’de 7 tane baraj var Bir barajlar şehri Artvin. Düşünebiliyor musunuz Türkiye’nin bir numarası, dünyada üç numara. Bunu elhamdülillah biz yapıyoruz. Bu ülkeye yakışır bu. Eğitimden sağlığa her alanda Trabzon’umuzun çehresini geliştirdik. Trabzon büyüdükçe her alanda cazibesi artacak. Akçaabat’ta stadımızın yanına şehir hastanemizi yapacağız. Trabzon çok daha farklı hale gelecek. Organize Sanayi Bölgesi gibi yerleri rezerv alanlar olarak toplu konutta kullanmayı ele almak için oralarda bu adımları atacağız. Havalimanımızın trafiği dahi bunu göstermektedir. Şuna dikkat edin 2033’te 429 bin kişinin kullandığı havalimanımızdan geçtiğimiz yıl 4 milyon üzeri yolcu kullanmıştır. 1’e 10. Sadece ülkemizde değil dünyanın  her yerinde tanınan bir şehir haline gelmiştir. Zigana Tüneli ile şehrimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyoruz. 12 köprü, 17 tünel, 55 köprü ile Trabzon için başlı başına bir devrimdir.

Değerli kardeşlerim tüm bunlarla beraber inşallah daha da ileri seviyelere geleceğiz. Lafla peynir gemisi yürümez. Aşkı ve davası olmayanlar şehir felaketi pençesinde kıvranırken önceliğini tatile verebilir. İstanbul bunu yaşadı. Trabzon gibi Fatihin emaneti olan İstanbul’a sahip çıkacağız. Bu aziz şehrin bölücü örgüt destekçilerine peşkeş çekilmesine mani olacağız. Trabzon ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlü olur.

Siyaset ülkeye ve millete hizmet için tüm gücünüzle çalışmayı gerektirir. Ülkemizin ve milletimizin menfaatleri söz konusu olduğunda günlük siyasetin farklılıkları geride kalır. Dışarıya sıkılmış yumruk gibi bir ve beraber devam edeceğiz. Kuruluşumuzun 18. Yıl dönümünü geride bıraktığımız bu dönemde aynı şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin kara deniz ve hava sınırlarına yönelik tehditler var. Her alanda egemenliğine yönelik saldırılar var. Türkiye hazır mıyız? Tek millet, tek bayrak tek vatan tek devlet bu şekilde ifade ettiğimiz hayati önceliği var. Bir olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız hep birlikte Türkiye olacağız. Ülkemizin yaşadığı yaşamak istediği durum budur. Kimsenin karşı çıkamayacağı başlıklardır. Çarpık siyasi anlayışının en başında CHP ve HDP yer alıyor. HDP kendini terör örgütü güdümünden kurtaramadığı için gerçek anlamda siyasi noktaya gelememiştir. HDP’den PKK’nın terör örgütü olduğunu duydunuz mu, devamlı destek. Geçmişini Cumhuriyetle bir tutan CHP’nin bu riyakarlığı niye.

Türkiye FETÖ’nün işgal girişimine maruz kalıyor aynı kadro hain darbe girişimini önemsizleştirmeye çalışıyoruz. Bu kadro ülkemizi DEAŞ’la aynı çizgide tutmaya çalışıyor. Bay Kemal ne diyor. Ortadoğu’da Suriye’de ne işimiz var. Bu insanlar Trabzon'a geldiğinde benim insanlarım bunlara ne diyecek. Türkiye ekonomik tuzaklarla uğraşırken, bunlar ekonomimiz çöksün diye uğraşıyor.

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