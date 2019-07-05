Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında "Türkiye bulunduğu her yer gibi NATO'ya da değer, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece de taahhütlerimize bağlı kalacağız. Uluslararası alanda ülkemizin ve dostlarımızın haklarını kararlılıkla savundukça savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Biz dünyanın en güçlü ordularını en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Tarih boyunca bizim milletimize asker millet ordu millet denmiştir. Mücadeleye daima hazır bulunmamızdan kaynaklanıyor.



Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir.



15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır. Milletimizin her ferdi karşılık beklemeden darbecilerin karşısına dikildi.

Malazgirt’ten bugüne kadar hayatını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Bize düşen İstiklal Marşımızın mesajlarını zihniyle kalbiyle anlamış nesiller yetiştirmektir.

Türk ordusu peygamber ocağıdır. İçindeki ayrık otları, dikenleri, aslan postuna bürünmüş çakalları titizlikle ayrılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bu ocak hep el üstünde tutulmuştur.



Ne zaman bölgemizde kritik gelişmeler yaşansa ülkemiz içinde milletimizi bölmeye çalışanlara ordumuzu yıpratmaya yönelik hadiselere şahit oluyoruz. Yaklaşık çeyrek asır önce çok ibret verici nice olaylara şahit olduk. Bölücü örgüt kalabalık gruplarla karakollarımıza saldırıldı.



Bugün artık Türkiye varlığına ve birliğine yönelik saldırıları kendi toprağında değil kaynağında yok etme kuvvetine erişmiştir. Suriye’deki oyunu bu şekilde bozduk.



ABD, İHA ve SİHA bize vermiyordu ama kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı, şimdi biz İHA'mızı, SİHA'mızı da üretiyoruz, şimdi onların çok daha kalitelisini de birkaç ay içerisinde üretir hale geleceğiz. Ülkemize savunma sanayi ile ilgili örtülü ambargo uygulayanlar bu işin çaba, azim işi olduğunu anlayacaklar. Bilindiği gibi 17 yıl önce ülkemizin dışa bağımlılık oranı neydi bugün ne.İhtiyacımız olan savunma sanayi ürünlerinin sadece yüzde 20’sini kendimiz üretebiliyorduk şimdi ise yüzde 70. Şimdi geriye dönüp baktığımızda şayet bunu başaramamış olsaydık bugün ne halde olacağımız düşünmek bile istemiyorum. Bu terörle mücadelede eğer bu gücümüz olmamış olsaydı Cudi'de Gabar'da Tendürek'de kandil'de Türk uçakları İHA'ları SİHA'ları göremezdik.



Savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranına daha sıkı sarılacağız.

Güçlü ordu sadece cesur değil aynı zamanda iyi eğitimli ve doğru yönetilen asker demektir. Özellikle bugün mezuniyet törenleri vesilesiyle bir arada olduğumuz askerlerimizin eğitimini çok daha önemli görüyoruz. Milli Savunma Üniversitemizin bünyesinde topladığımız bu eğitim birimleri takdire şayan bir hızla toparlandı ayağa kalktı. Çok kısa sürede ordumuzun her türlü personel ihtiyacı karşılanmaya başladı. Milletimiz ile ordumuzun arasına kimsenin girmesine izin vermeyeceğiz.

TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka herhangi bir cuntacı, darbeci zihniyetin sirayet etmemesi için yeni eğitim sistemini geliştirerek sürdürmekte kararlıyız. Türkiye NATO'ya değer katan, güç katan bir ülke olmuştur. Muhataplarımızdan aynı anlayışı gördüğümüz sürece taahhütlerimize bağlı kalacağız.



Suriye’de ülkemize yönelik terör tehditleri zaten bizim ana gündemimizdir. Uluslararası alanda ülkemizin haklarını savunmaya devam ettikçe savunma sanayinde maruz kaldığımız ambargoların arttığını görüyoruz.



Meclis’te kabul edilen yeni askerlik sistemi ordumuzun yetişmiş insan gücünü geliştirmesine katkı sunacaktır.



