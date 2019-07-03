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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet töreninde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: 

- 1500 öğrenci kardeşimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum.

- Uluslararası öğrenci projesinin temellerini atan Turgut Özal'ı rahmetle anıyorum.

- Ülkemizdeki üniversitelerden de ihtiyaçları daha fazla karşılalayacak şekilde gayret göstermelerini bekliyorum. Hedefimiz uluslararası öğrenci sayımızı 2023 yılında 200 bine çıkarmaktır.

- Japonya'da 800 üniversiteden 80'i kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle farklı bir yapıyı Japonya'da oluşturmuş durumdalar. Bunlarla beraber bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanına hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.

- (Türkiye'deki uluslararası öğrenciler) Biz, sizleri ülkenize döndüğünüz zaman Türkiye'nin ülkenizdeki misyon şefleri olarak görüyoruz.

- Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurt dışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Pek çok sivil toplum kuruluşumuzun da yurt içinde ve dışında benzer atılımları olduğunu biliyoruz. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

- Şimdi alt yapıyı güçlendirme ve kaliteyi yükseltme zamanıdır.

- Kardeşlik son nefese kadar devam edecek bir bağdır, hukuktur. Siz uluslararası öğrencilerimizle aramızda bir gönül köprüsü kurduğumuza inanıyorum. Öğrencilerimizden ve mezunlarımızdan beklentim, bu ülke ve birbirinizle olan temasınızı asla koparmayın.

- Gelin elimizdeki bu iletişim ağını ve dil avantajını en güzel ve en verimli şekilde değerlendirelim.

- Bu süreçte kavram dünyamız hadiseleri yorumlama biçimimiz büyük bir dönüşüm geçiriyor. Her gün yeni kavramlarla tanışıyoruz. Algıların olguların yerine geçtiği bir çağın içindeyiz.

- Vicdanın, ahlakın, merhametin, adaletin hakim olduğu bir küresel düzeni inşa edene kadar hep birlikte durmadan, dinlenmeden çalışmalıyız.

- Elbette tarihi geri saramaz, olana olmamış gibi davranamayız. Bize düşen gelişmeleri ilkelerimiz çerçevesinde yönlendirmeye çalışmaktır.

- Daha önce yapılan yanlışları düzeltmeye gayret ediyoruz. Son 17 yılda çok büyük mesafe aldık.
Bugün Filistin davasını savunan, Afrika'ya el uzatan, Ortadoğu ve Balkanlar'da kardeşlerine sahip çıkan Türkiye var.

- Vatanımızı korurken de, yurt dışında terörle mücadele ederken de zulümlere tepki koyarken de intikam değil adalet peşindeyiz.

- Hukuk, demokrasi, ahlak ve meşruiyet zemininden kesinlikle ödün vermeyeceğiz.

- Bugün 'Dünya 5'ten büyüktür' gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir.

 

 

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