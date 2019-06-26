Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'tan yaptırım olacağı izlenimi almadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi öncesinde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Japonya büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, istihdam, kalkınma gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırladı.

Biz de G-20 bünyesindeki tartışmalara aktif olarak katılıyoruz.

Küresel ekonomik iş birliği platformu olan G-20'de alınan kararlar yakından takip edilmekte.

Biz Türkiye olarak başından beri ticaretin serbestleştirilmesine vurgu yaptık, Osaka'da da bunu tekrarlayacağız.

Ticaret konusunda başından beri korumacılığa ve serbest ticaretin önemine dikkat çektik.

Mülteciler konusunu G-20'de gündeme taşıyoruz. İşbirliğinin arttırılması konusunda fikirlerimizi sunacağız.

Terörizmin finansmanının önlenmesi önem verdiğimiz konulardan biri. Terörle mücadelede ilkeli, kararlı duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizeceğiz.

Zirve kapsamında sağlık, istihdam, tarım ve sürdürebilir kalkınma alanlarında görüşlerimizi dile getireceğiz.

G-20 ardından Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağım.

Japon iş insanlarıyla bir araya geleceğiz.

Usta fotoğrafçımız Ara Güler adına sergiler düzenliyoruz. Bu serginin Kyoto'daki açılışını da yapacağım.

2 Temmuz günü Japonya'nın ardından Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim.

Çin dış ticaretteki en önemli ortaklarımızdan biridir. Çin ile güçlü bir diyaloğun sürdürülmesinde fayda görüyorum.

SORU-CEVAP

(S-400 konusu) S-400 ile ilgili bugüne kadar birçok kez gerek şahsım, gerek ilgili arkadaşlarım bu konuda işin bittiğini, işin teslim süreci içinde olduğunu ifade ettik. nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor. Şunu unutmayın. Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bilemiyorum. Bu güne kadar Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım. Alt kademelerde bunu dillendiriyorlar. Bu seyahatimizde de Trump ile görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı C planı... Daha doğmamış çocuğa don biçilmesin. Bunlar saklı kalsın, zamanı gelince ortaya çıkar.

(Kılıçdaroğlu'nun referandum önerisi) Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemini biz milletimize sunmadık mı? Bundan sonraki süreçte nerede ne gibi aksamalar varsa bunlar giderilecektir. Akşam yat sabah referandum olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Başkanlık sistemini ilk biz deniyoruz. Parlementer siteminin bizi nereye getirdiğini görüyoruz. Bedeller ödedik. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle de hareket edecek değiliz.

(Öcalan'a yapılan ziyaret) Türkiye'de hangi kurum hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir. Cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsade eder, hangi şartlar altında müsade eder bunlar bellidir. Adalet Bakanlığı'na müracat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. Bunla ilgili olarak da bakanlığımız, hatta MİT bu çalışmalarını yaparken, kime, nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve değerlendirmesini de yapar. Onun için kalkıp da muhalefetten şöyle gelen sese bakmaz. Kararını vermiştir. Olay bu kadar basittir.

(Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye çıkması) Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum. Bu konuda da onlara güveniyorum. TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize "Neden TRT Kürdi'yi kurdunuz?' demedi. TRT Kürdi'yi kurduğumuza göre de TRT'yi yönetenler tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurup adımlarını atarlar ve TRT Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür, neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür ve buna göre de adımlarını atarlar. Buna göre de adımlarını atmışlardır.

(Suriye'deki gelişmeler) Suriye konusunu Sayın Trump'la da Sayın Putin'le görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz.

PYD/YPG'nin terör koridoru olarak belirledikleri yerden onları tamamen derdest ettik.

Münbiç'te verilen sözleri tutmaları, işgalcilerin süratle Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.

(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayanların orada hepsinin eşit hakkı vardır.

Ayrıntılar geliyor...