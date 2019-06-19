Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'İstanbul biz birlikte Türkiye'yiz' buluşmasında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:
Son derece haksız ve çirkin bir kampanya yürütülüyor. Son günlerde evlatlarımıza destek veren, insan yetiştiren vakıflarımız, derneklerimiz yıpratılmaya çalışılıyor.
Hukukun çizdiği sınırlar içinde ülkemizin hayrına çalışmalar yürütmeye devam edeceğiz.
Millet memleket sevdalısı kuruluşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz.
Bu ülkeyi hep birlikte kurduk. Çanakkale'de yedi düveli beraber durdurduk. İstiklal savaşımızı birlikte zafere taşıdık.
Bu vatana kuru sözlerle değil, imanla, aşkla tutkuya bağlıyız.
Bizi ayakta tutan ortak değerlerimize olan bağlılığımızdır.
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