Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın demokratik yöntemlerle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatıyla ilgili, "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin vefatı nedeniyle Fatih Camii'nde düzenlenen gıyabi cenaze namazında konuştu.

Erdoğan, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Duruşma esnasında Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü. Tabii bu normal bir yürüyüş müdür, yoksa burada daha başka durumlar var mıdır, yok mudur, bu düşündürücüdür. Bunlar, Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Mursi'nin naaşından korkacak kadar hafiftir. Unutmayın bu ülkede de Sisiler var, benzerleri var. Onun için çok dikkatli olmaya mecburuz."

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Burada bazı hassasiyetler var ki dile getirmeden edemeyeceğim.

Dün akşam Türkiye saati ile 19.00 civarında duruşma esnasına Muhammed Mursi Rabbimize yürüdü.

Tabi bu normal bir yürüyüş müdür yoksa daha farklı durumlar var mıdır bu düşündürücüdür.

Benim şahsen bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok.

Zira o kadar ki ailesine Muhammed Mursi’yi teslim edemeyecek kadar bunlar korkak. Ve Muhammed Mursi’nin vasiyeti var. Vasiyetinde Muhammed Mursi ölümünde köyüne defnedilmesini arzu etmiş.

Bunlar bunu tabi kabullenemedi Sisi burada yine aynı anlayışını zulmünü devam ettirdi.

Korkaklar zafer anıtı dikemez.

Yedi tane genci bir anda idama götürmüşlerdir. Ne yazık ki dünya sessiz kalmıştır.

Zalimler için yaşasın cehennem. Mursi’nin naaşından korkacak kadar bunlar hafiftirler.

Bunlarda yürek yok bunlarda yürek olmadığı gibi bizlere karşı da aynı tutum aynı tavır içindeler.

Biz Müslümanlar olarak dik duracağız asla inandıklarımızdan taviz vermeyeceğiz.

Demokrasi şehidi diye bir şey olmaz. Burada olan demokratik yolla seçilmiş ilk cumhurbaşkanıdır.

Ama onlar buna dahi tahammül edemedi.

Bu ülkede de Sisi’nin benzerleri var o yüzden çok dikkatli olmaya mecburuz.

Şahsıma karşı senin de akıbetin 'Mursi gibi olacak' diyenler vardı.

Yani tabi bunlar bir şeyi hala anlayamadılar. O da şahadeti anlayamadılar. Anlasalardı bunları konuşmazlardı.

İnşallah sonu bu işin de hayır olacak.

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