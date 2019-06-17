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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 21:10, Son Güncelleme:

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programında konuşuyor. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

- İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür. Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir,tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır.

- Halkın desteğiyle Mısır Cumhurbaşkanı olan merhum Musri'yi her zaman hatırlayacağız.

- Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremez.

- Bizim gözümüzde Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir.

- Bugün burada ömrüm insanlığın kurtuluşuna adamış kardeşlerim bulunuyor.

- 1994 senesi siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. Türk Siyasi tarihi açısından da bir kırılmadır.

- Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü yokluğa rağmen yolumuzdan dönmedik. İftiralara, karakter suikastlere, devletin içine çöreklenmiş tehditlere asla boyun eğmedik.

- Yapılan eleştirilere, önümüze çıkartılan engellere aldırmadan İstanbul'un her bir köşesine ulaşmanın gayretinde olduk.

- İnsanlarımızla kucaklaşıyoruz. Birilerinin kucaklaştığı gibi değil. Onların ki farklı.

- İstanbul'un bir ilçesinde ziyaret yaptığımız zaman yanımıza 7 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Elime annesinin 5 bileziğini 2 tanede kendi yüzüğünü verip, "Bunları annem size gönderdi. Seçildikten sonra sakın bizi unutmasın" dedi. Sözünü bitirince de bizim tepki vermemizi beklemeden yanımızdan hızlıca uzaklaştı.

- 1994'te çetin bir mücadelenin ardından göreve geldik, tüm İstanbul'un umudunu da üstlendik.

- Belediyecilikte ortaya koyduğumuz başarılarla İstanbul'da sessiz bir devrime imza attık.

- Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya?

- Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez.

- Millete tepeden bakan, hor, hakir gören ideolojik Belediyeciliği yerine herkesi kuşatan bir anlayış aldı.

- Gözleri vardır görmez, kulakları vardır duymaz, dili vardır hakikati söylemez.

- Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'umuza kazandırdık.

- Bizim iktidarımızdan önce İstanbul'da kavşak diye bir şey yoktu. Tümünü biz yaptık. Marmaray'ı yaptık.

- Marmaray'dan geçen yolcu sayısı 350 milyonu buldu. İstanbul'un kirli havasını ortadan kaldıran biz olduk. 

- Göreve geldim İstanbul'da 50 bin aileye doğalgaz gidiyordu, görevi bıraktığımda 1 milyon 200 bin aileye doğalgaz gidiyordu.

- İstanbul'un ilçelerinde seçim kampanyalarında biz çizmelerle dolaştık. Kimden aldık o ilçeleri CHP'den aldık.

- Biz yaptığımız işlerin hukuk içinde nasıl yürütüldüğünü bilerek yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

- İstanbul'da CHP zihniyetine geçildiğinde, asıl değişecek olan İstanbul'a bakış, tarih ve kültür anlayışı olacaktır.

- İstanbul'a yapılacak en büyük kötülük gezi olaylarında gördüğümüz gibi CHP zihniyetinin bu şehre çökmesi olacaktır.

- İstanbul'un anahtarını bu şehri en iyi bilen emin ve ehil olan Binali kardeşimize teslim edeceğiz

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