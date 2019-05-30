Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanları için düzenlenen iftar programında konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi nitelikte bir adım attık. Çok titiz bir çalışma ile hazırlanan Yargı reformu strateji paketini kamuoyu ile paylaştık.
(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.
Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.
Yargıya güveni perçinleyecek yegâna faktör doğru ve adil kararlar vermesidir.
Geciken adalet adalet değildir. Her dosyada bir insanın geleceği ve kaderi bulunuyor.
Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.
Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz.
Atlattığı her badirenin ardından ülkemiz yeni bir engelle karşılaştı.
Türkiye bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı.
Eski Türkiye'ye alışanlar politikalarını bu yeni duruma adapte etmekte zorlanıyorlar.
Biz 1071'den beri tarihin en zor sınamalarına en büyük saldırılarına maruz kalmış bir halkız. Hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı.
82 milyon gönül birliği içinde geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Yorumları Göster
Yorumları Gizle