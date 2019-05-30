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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.05.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yargı çalışanları için düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Bugün Türk adalet sistemini geleceğe taşıyacak tarihi nitelikte bir adım attık. Çok titiz bir çalışma ile hazırlanan Yargı reformu strateji paketini kamuoyu ile paylaştık. 

(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Ana gayemiz, yargının bütün tarafları için güven veren ve erişilebilir adalet sistemini tesis etmektir.

Son reform paketiyle yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını güçlendirmeyi, adalette yaşanan gecikmelerin önüne geçmeyi hedefliyoruz.

Yargıya güveni perçinleyecek yegâna faktör doğru ve adil kararlar vermesidir.

Geciken adalet adalet değildir. Her dosyada bir insanın geleceği ve kaderi bulunuyor.

Cezasızlık algısının yaygınlaşmasına asla müsaade etmemeliyiz.

Adalete olan güvenin sarsıldığı bir toplumda barış, huzur ve istikrar da kalmaz.

Atlattığı her badirenin ardından ülkemiz yeni bir engelle karşılaştı.

Türkiye bağımsızlığını her alanda ilerlettikçe sabotajların dozu da arttı.

Eski Türkiye'ye alışanlar politikalarını bu yeni duruma adapte etmekte zorlanıyorlar.

Biz 1071'den beri tarihin en zor sınamalarına en büyük saldırılarına maruz kalmış bir halkız. Hiçbir başarımız bize altın tepside sunulmadı.

82 milyon gönül birliği içinde geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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