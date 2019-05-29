Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a 2 dev şehir hastanesi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'ndaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik etti.

Ramazanın İstanbullularla beraber millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin kabul edilmesi temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'ni de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti olarak tarihin en önemli dönem noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, kentin kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamladığını söyledi.

Daha 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren Akşemsettin'i, Hazreti Peygamber'in "O ne güzel ordudur." diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamladığını dile getiren Erdoğan, 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazileri, rahmetle ve minnetle yad etti.

"İSTANBUL DÜNYANIN MERKEZİ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1453'e kadar kırılmayın İstanbul kilidini kırmanın 21 yaşında genç bir sultan olan 2. Mehmed'e nasip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul Osmanlı'nın 7. kuşatmasında ve 7. Osmanlı padişahı tarafından fethedildi. Ancak İstanbul'a dair hesaplaşma tam 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. Bugün Batı dünyasında adeta bir veba gibi yayılan ırkçılık akımının temel motivasyonlarından biri megalo ideası ve onu temsil eden İstanbul'dur. Bugün coğrafyamızı kan ve göz yaşına boğan DEAŞ'lı canilerin hedefi de yine bu kutlu şehirdir. Daha iki ay önce cuma namazı kılan 52 Müslüman'ı vahşice şehit eden Yeni Zelandalı teröristin 'Ayasofya'yı minarelerden kurtaracağız.' diyerek tehditler savurması asla tesadüfi değildir. Bu katilin silahına kazımış olduğu tarih, isim ve sembollere kadar hepsi 566 yıldır sönmeyen bir nefret ateşinin yansımasıdır. Gezi olayları sırasında bu mübarek şehrin duvarlarını 'Zulüm 1453'te başladı.' sloganlarıyla kirletenler de aynı zihniyetin mensuplarıdır. Bölücü örgütün çukur terörü sırasında vatandaşlarımızın evleriyle beraber tarihi camilerimize saldırmasının, Kur'an kurslarımızı ateşe vermesinin gerisinde de aynı sebep vardır. 1915 olayları üzerinden milletimizi karalayanlar ile Pontus soykırımı iftirası atanlar da hep aynı niyetleri taşıyorlar. Hedefleri İstanbul'un fethi ile sembolleşen medeniyet değerlerimizi, Anadolu'ya asıl kimliğini kazandıran Türk-İslam mirasını bu topraklardan kazıyıp atmaktır. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir."

Erdoğan, İstanbul'un dünyanın merkezi olduğunu belirterek, bu şehre hizmetin sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Kente hizmet etme şerefine nail olduğunu dile getiren Erdoğan, temiz içme suyunun dahi bulunmadığı, çöp dağlarının patlayarak 39 can aldığı, nefes almanın zorlaştığı, Haliç'in yanından geçmenin bile mümkün olmadığı şehri kısa sürede ülkenin iftihar tablosu haline getirdiklerini anlattı.

"KENTİ EN KALİTELİ BELEDİYECİLİK HİZMETLERİYLE TANIŞTIRDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kültür, sanat, ulaşım, çevre, sosyal yardım ve diğer alanlarda İstanbul'u tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle tanıştırdıklarını anlatarak, "İstanbul'a baktığında sadece rant gören, çıkar gören muhterislerin bu şehri yağmalamasının önüne geçtik." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var.

İstanbul dünyanın merkezidir. Bu şehre hizmet sadece Türkiye'ye değil, dünyaya hizmet etmektir.

İstanbul tarihinin en kaliteli belediyecilik hizmetleriyle buluşturduk yatırımlarla bu şehrin çehresini değiştirdik.

İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma bitmeyecektir. İstanbul dünyanın merkezidir.

Bu yıl sonuna kadar İstanbul-İzmir otoyolunu tamamlayacağız.

3 katlı İstanbul Tünelinin önümüzdeki dönem inşallah ihalesini yaparak, hayata geçireceğiz.

İstanbul'un iki yakasına 7 bin yataklı iki dev şehir hastanesi yapıyoruz.

Atatürk Havalimanı'nın büyük bölümünü millet bahçesi haline getireceğiz.

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