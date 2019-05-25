Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçı ve sporcular ile iftar programında bir araya geliyor. Sanat ve spor dünyasından çok sayıda isim iftar davetine katıldı.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Dizi sektöründe dünyada marka haline geldik.
Türk dizileri 156 ülkede dünyada 500 milyon kişi tarafından izleniyor.
Sporcularımız için önemli destekleri hayata geçirdik. Lisanslı sporcu sayımız 9 milyonun üzerine çıktı.
Türkiye genelinde 863 büyük spor salonumuz var.
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