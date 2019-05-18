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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.05.2019 - 22:25, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe’de gençlerle bir araya geliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Samsun'a gitmeden önce gençlerle sohbet etmek istedim.

Biz her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir. Bunlar siyasette sandığa girenlerin en doğal hakkıdır. Bu itiraz mercii ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. Siz itirazını yaparsınız, YSK kararını verdikten sonra da 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyeceksiniz. Şuanki süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. 29 binden 13 bin'e oy düşüyor. Bu ne demektir, burada bir hırsızlık, kaçak var. 1963'te seçime şaibe karıştığı için seçim iptal edildi, onların dönemde. Şaibe çok çok büyük. İtirazlar yapıldı belgeleri ile birlikten. Bundan sonra YSK bunun iptaline karar verdi. İptal kararı verilene kadar CHP'nin başındakiler YSK'ya methiyeler döşenirken, iptal kararı verildi, neler söylemediler... Çete mi demediler, 'Burada neler döndüğünü biliyoruz.' dediler... 

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

YSK kararını verdi. Zannediyorum Pazartesi günü de gerekçeli karar açıklanacak.

YSK kararını verdi beklenen o ki pazartesi de gerekçeli karar açıklanacak. Süreç başlamış vaziyette. 23 Haziran'da bu arada tabii bir de 2 Haziran seçimleri var biliyorsunuz değişik ilçelerde. Şimdi buralarda yapılan seçimlerde de bizim aleyhimize olanlar var. Verilen karara herkes uydu. CHP'ye ne oluyor ki uymuyor.

İstanbullu hemşehrilerim gereğini sandıkta yapacaktır.

4 pusulanın büyükşehir olayı ne yapar, tümünü kapsar. İl dediğimiz zaman ilçeyi kapsıyor. İlçelere yapılan itirazla büyükşehire yapılan itiraz aynı ağırlıkta değil. Büyükşehir olayı 39 ilçeyi kapsıyor. 39 ilçenin de bir tesir alanı var.

ASKERLİK SİSTEMİ

Öncelikle yeni askerlik sistemiyle alakalı olarak tabii burada 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi TSK'nın ihtiyacı. İkincisi öngörülebilir oluşu. Üçüncüsü süreklilik. 4. eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik konusunda yıllarca çok ciddi birikimler, yurt dışında olanlar bizim durumumuz ne olacak sorusunu soruyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Kabul edenler oldu. Daha sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle de birlikte attığımız bazı adımlar oldu. Düşürülen ücretle de bedelli kabul görmeye başladı.

Ayrıntılar geliyor...

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