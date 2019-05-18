Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Samsun'a gitmeden önce gençlerle sohbet etmek istedim.

Biz her şeyden önce böyle bir netice karşısında itirazlar olabilir. Bunlar siyasette sandığa girenlerin en doğal hakkıdır. Bu itiraz mercii ilçe, il seçim kurulları ve YSK'dır. Siz itirazını yaparsınız, YSK kararını verdikten sonra da 'şeriatın kestiği parmak acımaz' diyeceksiniz. Şuanki süreç ne yazık ki böyle gitmiyor. 29 binden 13 bin'e oy düşüyor. Bu ne demektir, burada bir hırsızlık, kaçak var. 1963'te seçime şaibe karıştığı için seçim iptal edildi, onların dönemde. Şaibe çok çok büyük. İtirazlar yapıldı belgeleri ile birlikten. Bundan sonra YSK bunun iptaline karar verdi. İptal kararı verilene kadar CHP'nin başındakiler YSK'ya methiyeler döşenirken, iptal kararı verildi, neler söylemediler... Çete mi demediler, 'Burada neler döndüğünü biliyoruz.' dediler...

YSK kararını verdi. Zannediyorum Pazartesi günü de gerekçeli karar açıklanacak.

YSK kararını verdi beklenen o ki pazartesi de gerekçeli karar açıklanacak. Süreç başlamış vaziyette. 23 Haziran'da bu arada tabii bir de 2 Haziran seçimleri var biliyorsunuz değişik ilçelerde. Şimdi buralarda yapılan seçimlerde de bizim aleyhimize olanlar var. Verilen karara herkes uydu. CHP'ye ne oluyor ki uymuyor.

İstanbullu hemşehrilerim gereğini sandıkta yapacaktır.

4 pusulanın büyükşehir olayı ne yapar, tümünü kapsar. İl dediğimiz zaman ilçeyi kapsıyor. İlçelere yapılan itirazla büyükşehire yapılan itiraz aynı ağırlıkta değil. Büyükşehir olayı 39 ilçeyi kapsıyor. 39 ilçenin de bir tesir alanı var.

ASKERLİK SİSTEMİ

Öncelikle yeni askerlik sistemiyle alakalı olarak tabii burada 4 hatta 5 ana başlık var. Bunlardan bir tanesi TSK'nın ihtiyacı. İkincisi öngörülebilir oluşu. Üçüncüsü süreklilik. 4. eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Bedelli askerlikle diğerleri karıştırılıyor. Bedelli askerlik konusunda yıllarca çok ciddi birikimler, yurt dışında olanlar bizim durumumuz ne olacak sorusunu soruyordu. Bir dönem yaptığımız değerlendirmelerde belli bir bedel koyduk. Kabul edenler oldu. Daha sonra bir düşüş söz konusu oldu ve bu düşüşle de birlikte attığımız bazı adımlar oldu. Düşürülen ücretle de bedelli kabul görmeye başladı.

Ayrıntılar geliyor...