Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İç Güvenlik Birimleri ile düzenlenen iftar programında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
Biz şehitleriyle yaşayan, iman eden bir dinin mensuplarıyız. Macaristan'dan Japonya'ya, İngiltere'den Ürdün'e ve Yemen'e kadar 78 şehitliği olan bir milletiz.
Geçtiğimiz günlerde annesiyle beraber 11 aylık Bedirhan bebeği vahşice katleden teröristleri yakalayıp adalete teslim ettik. Bu milletin birliğine, beraberliğine kasteden katil sürülerine döktükleri her damla kanın hesabını sorduk, sormaya da devam edeceğiz. Kesintisiz operasyon politikamız sayesinde terör örgütünde önemli gerilemeler yaşandı. Sadece son 2,5 yıl içerisinde 16'sı kırmızı listeden 420 sözde üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik.
Suriye'deki savaştan kaçıp da ülkemize sığınan 3,6 milyon mülteciden 320 bini tekrar vatanlarına dönme imkanı buldu. Çok yakında terör örgütünün tasallutu altında bulunan diğer bölgelere bir gece ansızın girecek, gerekli temizliği yapacağız. Nereye saklanırlarsa saklansınlar vatan, millet düşmanları asla huzur bulamayacak. Bu ülkeyi sırtlanlara bırakmadık. Son FETÖ'cü hain de yargıya hesap verene kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.
Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar, 15 Temmuz gecesi darbecilerin kazanmasını umutla bekleyenler, bakıyorsunuz son günlerde farklı kollardan ülkemizi hedef almaya başladılar. Bu çevrelerin Türk demokrasisine gölge düşürebilmek niyetiyle ellerinden geleni ardına koymayacaklarını hepimiz gayet iyi biliyoruz.
Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını hepimiz biliyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır. 23 Haziran öncesi herkesi bulunduğu makamın ağırlığına uygun davranmaya davet ediyorum.
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