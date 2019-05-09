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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.05.2019 - 21:49, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ATO'daki “Ankara’nın Enleri” Ödül Töreni ve iftar programında önemli mesajlar verdi. Erdoğan "Sandık kurulu üyeleriyle ilgili hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi. Kılıçdaroğlu'nun YSK üyeleriyle ilgili açıklamalarına da değinen Erdoğan "Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? O zaman senin yapman gereken bir şey var. Dokunulmazlığının kaldırılmasını iste o zaman bakalım bu ifadeleri kullanabilecek misin? ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

Ankara Ticaret Odası tarafından, ödüle layık görülen firmalarımızı kutluyorum. Ankara Ticaret Odamız ülkemizin ekonomideki en önemli temsilcileri arasında yer alıyor. Ankara Ticaret Odası'nın bize verdiği söz 220 bin istihdam. Temennim odur ki yıl sonuna kadar Ankara Ticaret Odası bu istihdamı sağlamış olsun.

EKONOMİ MESAJI

Devlet olarak istihdam konusunda geçmişte hiç olmadığı kadar çeşitli ve geniş kapsamlı teşvikler veriyoruz. 

Türkiye'yi başka türlü durduramayacaklarını görenler, umudumuza, moralimize, hedeflerimize ulaşma inancımıza saldırıyorlar. Döviz kurunu harekete geçirenlerin oyununu bozmakta kararlıyız. Kendimize güvendiğimizde hiçbir yaptırım ve bununla ilgili tehditler, hiçbir ek vergi uygulaması hiçbir açık, gizli ambargo bizi durduramaz. İlerleyen süreçte istihdamda çok ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Şimdiden bunun işaretlerini almaya başladık.

BİZİ BU TOPRAKLARDAN KAZIRLAR

Bugün Türkiye 222 ülkeye ihracat yapabilecek duruma geldi. İş ve sivil toplum insanlarımız dünyada ayak basmadık yer bırakmadıkça önümüz aydınlık demektir.  Rabiamıza sahip çıkmazsak bizi bu topraklardan kazırlar

Bu topraklardaki varlığımızı şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. 

82 milyon hep beraber bir olacağız iri olacağız diri olacağız kardeş olacağız hep birlikte kardeş olacağız.

Son yıllarda ülkemizi kendi senaryoları doğrultusunda çökertmeye amaçlayanlara bugüne kadar aradıkları fırsatı hamdolsun vermedik.

Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. Darbelere rağmen milletimiz demokrasiye sahip çıkmıştır.

ŞAİBENİN OLUP OLMADIĞINI ORTAYA KOYMUYOR MU?

Haksız bir şekilde görevden alınıp cezaevinin yolunu tuttuğumuz da yanımızda milletimizin olması yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyordu. Vesayetle yaptığımız mücadeleyle olduğu gibi 15 Temmuz'da da milletimiz yüreği ve duasıyla yanında yer aldı. Çareyi hep milli iradede sandıkta aradık. Son 17 yılda 15 defa milletimizin hakemliğine gitmemizin nedeni budur.  

31 Mart mahalli idareler seçimleri esasında yerel yönetimler ve muhtarlıkla ilgiliydi. Burası çok önemli. Bu seçimlerde milletimiz bir kez daha yüzde 51,7 gibi bir oranla bizim yanımızda Cumhur İttifakı'nın yanında yer almıştır. Her seçim gibi 31 Mart'ta kazanılan kaybedilen yerler oldu. AK Parti olarak biz de daha önce başka partide olan illerden, ilçelerden, beldelerden belediye başkanlarını kazandık. Aynı şekilde bizim yönettiğimiz yerler başka partilerin adayları tarafından kazanıldı.

İstanbul'da farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Seçimin ertesi gün netleşen sonuçlar, 39 ilçeden 25'ini almış olmamıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını ilk etapta 28 bin oyla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Yapılan itirazlarla bu rakam en son 13 bin küsurata kadar geriledi. Şimdi bütün bunlar ortaya bir gerçeği, bir şaibenin olup olmadığını ortaya koymuyor mu?

- Sandık kurulu üyeleriyle ilgili hukuka aykırı işlem yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. 

- YSK'da seçimin yenilenmesi yönünde oy kullanan üyelerin teker teker ismen okuyan Kılıçdaroğlu bunları partilerine yuhalatmış ve açıkça hedef göstermiştir. Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? O zaman senin yapman gereken bir şey var. Dokunulmazlığının kaldırılmasını iste o zaman bakalım bu ifadeleri kullanabilecek misin?

 

 

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