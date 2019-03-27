Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak canlı yayında soruları yanıtlıyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Teşekkür ediyorum. Düzce ile başladık bugün. Ardından Bolu, sonra Uşak. İyi bir program olacağına inanıyorum.
25 yıldır milletimizle birlikte yürüyoruz. Önümüze gelen tüm engelleri aştık. Engeller karşısında da tıkanmadık. Yolumuza devam ettik.
(Ekrana getirilen videoya ilişkin) Yerel hizmetler noktasında 'Kimse bize özel çıkarı için gelmesin.' dedik.
Ben tamamiyle bu ülkede 82 milyonun Cumhrubaşkanıyım. Bay Kemal bunu anlamıyor, hazmedemiyor. Yeni yönetim sistemiyle bu iş artık bu şekilde tescillenmiş.
Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek yola çıktık, yeniden Türkiye'yi inşaa ettik.
"EN CİDDİ YANILMAYI ANKET ŞİRKETLERİ YAŞAYACAK"
Meydanların diline baktığımızda bu seçimde çok ciddi bir yanılmayı anket şirketleri yaşayacak. Anketlerden gelen bilgilere baktığımızda aralarında korkunç farklılıklar var. Meydanlar yalan söylemez. Mecbur mu yani bu insanlar meydanlara gelsin? Bugün Düzce'de saat 12.00 millet meydanda. Bu meydanı dolduran Düzceli kardeşlerim büyük bir coşkuyla, orada konuşmam bitene kadar ayrılmadı. Bir de resim faslı başlıyor. Bunlarla beraber hediyeleşmemiz oluyor. Çay dağıtıyoruz bu sene biliyorsunuz.
Gerçek anketin yapılacağı pazar günü akşamı göreceğiz. Asıl anket pazar günü. Bir de meydanlardaki anketler var. Bunlara baktığımızda gerçekten iyi gittiğimize inanıyorum. Hedefe inşallah varacağız.
CANLI YAYINDA SÜRPRİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında küçük bir hayranının hediyesini gösterdi ve mesajını okudu.
"Merhaba Cumhurbaşkanım. Ben Gülberen Yiğit. Biz ailecek sizleri çok seviyoruz. TV'den her zaman takip ediyoruz. Siz ekrana çıktığınızda kardeşime Tayyip Dede dedirtmeye çalışıyoruz. Ben bu bilekliği artık kullanmıyorum. Bu yüzden size veriyorum. Sizler de bu bileklik ve parayı devletimizin ihtiyacı için kullanırsanız mutlu oluruz. Cumhurbaşkanı Allah sizi eksik etmesin. Cumhurbaşkanım eğer boş vaktiniz olursa bizi bu numaradan arayabilirsiniz. Bu aramanızda bir sesinizi duymuş oluruz."
Gülberen gözlerinden öpüyorum. İnşallah izliyorsundur. Üzerinde kalplerinde olduğu bileklik. Gözlerinden öpüyorum, inşallah bu seçimlerin en büyük sermayesi olur.
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