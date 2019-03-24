Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Seçimlerin tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Meydanların dili çok farklı, gittiğim yerlerdeki tepkiler çok güzel.

Son dönemeçte milletimiz ülkemiz tabi bu arada partimiz için, Cumhur İttifakı için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Meydanlar bambaşka. Heyecan, coşku gayet güzel. Bunun en güzel göstergesi İstanbul tabi ki. Ben de tabi ki İstanbullu olmam hasebiyle, İstanbul'da ne nedir bunu biraz bilirim. Bu konuda da şuandaki gidişi hamdolsun kokluyorum. Bugün bütünüyle, yerel yönetime yönelik açıklamalarım oldu. Bu açıklamalarım adayımız Binali Bey'in de dokunacağı, açıklamış olduğu yerel yönetimle ilgili yol haritasını içeren de yol haritasıydı. Bugüne kadar yapılanlar, yapılmış olanlar ve yapılacak olan bilgilerdir. Bunları biz de açıklamış olduk. Fakat 1 milyon 600 bin insanın hiç dağılmadan alanda durması umutlarımızı yeşertti. Alana gelenlerin heyecanı gayet iyi.

SON ANKETLER

Anket çalışmalarını yaptırıyoruz, takip ediyoruz. Vatandaşımızın nabzını anklerde değil, meydanlarda tutuyorum. Halkımın sofralarına oturuyorum. Karşılıklı elektrik alıp-verme çok daha önemli. Aldığım cevaplarla o ilin nabzını koklayabiliyorum. Bazı kamuoyu araştırmaları siparişle yapılıyor. Telefonla, sosyal medyadan yapılan, yüzyüze yapılan anketler var. Tümüne baktığımızda çelişkiler görüyoruz. Oranların farklı olduğunu görüyoruz. Eski seçim kampanyalarının havası yok. En ideali, meydanların dili ne söylüyor. Bu insanlar niye gelsin ya meydanlara? Geliyorlarsa ya size inanıyor, geliyorlardır. Şikayetleri de vardır. 1 milyon 600 bin kişi geliyorsa Cumhur İttifakı liderlerini seviyor onun için geliyordur. Adaylarımızı belirlerken yüzde 100 isabet etmemiş de olabiliriz. Adaylarımızı belirlemede bu zamana kadarki yanlışlar ortada, onları ortaya koymuşuz. Bu yanlışları minimize edip, çok daha vasıflı adayları adayımız olarak gösterdik, onlarla seçimlere giriyoruz.

"MANSUR YAVAŞ VERGİ KAÇAKÇISI"

Aç tavuk kendini darı ambarında sanarmış. Bu arkadaş böyle birisi. Bu arkadaş belediye başkanlığını, yapacak kapasitede birisi değil. Beypazarında yapmış. Beypazarı nere Ankara nere. Bunlarda bu ufuk yok. İki seçimi kaybetmiş, tekrar öne sürüyor. Bay Kemal öyle bir aday koyayım ki yarın beni zor sokmasın düşüncesinde. 4'lü mekanizmayı devreye sokuyorlar, HDP-CHP-İYİ Part-Saadet Partisi.

Biz bu arada MHP ile AK Parti olarak birlikte giriyoruz. Bizim adayımızın gücü, kişiliği onunla mukayese edilmez. Bizim adayımız 5 dönem Kayseri gibi bir büyükşehirde belediye başkanlığı yürüttü, Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptı.

Üstelik bir de bu adam Yavaş, vergi noktasında da vergi kaçakçısı, bir de bu var. Şu anda Maliye Bakanlığı kayıtlarında bu durumda geçiyor.

'Bizim sözümüz senet' demekle bu işi savuşturamazsınız. Böyle bir iş yapamazsınız. Sözümüz senet deyip senedi sahte diyen insanı aday yapacaksın.

Benim hakkında 'Man adası' iddiasını yargı çürüttü, Kılıçdaroğlu'nu para cezasına mahkum etti. Gelen para cezasını Şehitler Vakfı'na bağışlayacağız. Mehmet Özhaseki bey ile bu yarışı biz önde kazanacağız.

Bu tür şeyler tepeden tırnağa yalan. Meydana 450 bin insan gelmesi sinyaldir. Bundan daha büyük anket olur mu? En büyük anket pazar günüdür. 450 bin kişi buraya gelmişse bunun geometrik bir çarpanı vardır. Onun mürebbiyesi Bay Kemal. Onun verdiği ders ile çalışıyor. Her şey yalan üzerine. Bunla kimseyi aldatması mümkün değil. Çuval değil ki şöyle büzesin.

MHP İLE İŞBİRLİĞİ

Kanka deyince siz ne anlıyorsunuz. 'Kan-ka' Bu aslında kan kardeşliğinin kısaltılmışı. Güzel bir yaklaştırma. Bugün Binali Bey de kullandı. Ben de farklı bir versiyonunu kullanıyorum: Pazara kadar değil mezara kadar diyorum.

CHP İstiklal Marşına karşı olan birisiyle oluyor, Erdem Gül. Bunlar bizim bayrağımıza da karşı değil mi? Bunlar bizim bayrağımızı kongrelerinde asmayacak kadar milliyetçi. Bunlarla işbirliği yapıyorsun. İYİ Parti sözde milliyetçi. Saadet Partisi, neyle izah edeceksin? Bizim böyle bir sorunumuz yok.

Bizim MHP ile ittifakımızda tek millet, tek bayrak, tek vatan birlikteliğimiz var. Diğer 4'lü ittifakta bunları göremezsiniz.

HDP'nin 229 ismi diğer siyasi partilerin listelerinde meclis üyesi. YSK'nın bu işi çok daha farklı ele alması lazım. GBT sisteminin çok daha doğru çalışması lazım. Seçim sonrası 340 isimlerle ilgili başta benim partim olmak üzere, bunların hepsinin düşürülmesi için müraacatlarımızı yapacağız. CHP'nin Kandil adayları var. Kayyum olayı bizim zamanımızda çıkmış bir şey değil. Devlet için gelen paraları bunlar Kandil'e gönderdiler. İYİ Parti'nin temsilcisi 'Bu çukurların açılmasında Erdoğan'ın bilgisi var' dedi. Bu saygısızlıkdır ahlaksızlığın daniskasıdır.

"BİZ KULA KUL DEĞİLİZ, SEN KULA KULSUN"

(Ekrem Dumanlı için) Çok müptezel birisi. Karşımızda el pençe divan duran birisi. Senin kilon ne? Uşaksın, kulsun. Ama Allah'a değil FETÖ'ye. Aramızdaki fark bu. 15 Temmuzla bu işi bitireceğiz... Bitirebildiniz mi? Artık farklı bir Türkiye var. Biz kula kul değiliz, sen kula kulsun. Muhatabın değilsin. Yanındaki PKK'nın temsilcisi. O zaten malum. Her yönüyle bitmiş tükenmiş. Bunlar 13-14 yaşındaki kızları dağa kaçırıp taciz eden tipler. HDP'ye gönül veren kardeşlerim, Güneydoğulu kardeşlerim... Diyarbakır Belediyesi önünde çadır kurup ağlayan anneler... Bunların kızları dağlara kaçırıldı. O günleri hatırlayın ve bunların peşinden gitmeyin.

"EN GÜZEL CEVABI KÜRT KARDEŞLERİM VERECEKTİR"

(HDP'li Sezai Temelli için) Bu adam Kürt de değil biliyor musunuz? Kürt vatandaşımın üzerinden siyasi sermaya peşinde. 'Mansur Yavaş eğer Ankara'da seçim kazanacaksa bizimle kazanacak' diyor. Benim Kürt vatandaşlarıma da saygısızlık yapıyor. Bunların ifadeleri bunlar için bir saygısızlıktır. Güneydoğu'da Doğu'da birinci parti olduğumuz günler var. Onlara da Pazar günü sandıkta en güzel cevabı Kürt kardeşlerim verecektir.

"İZMİR'DE CHP'NİN PKK İLE İLİŞKİLİ 27 ADAYI VAR"

(CHP-HDP'nin gizli ittifak iddiası) CHP'nin seçimlerde en çok HDP'den medet umuyor. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de neden HDP adayı yok? Manidar. CHP umudunu oraya bağlamış. Listelerde de HDP'lilere yer vermişler. İYİ Parti de öyle. Mersin'de iş karmakarışık oldu. Ankara'da da aynı şekilde. Adıyaman'da Saadet partisi giriyor, HDP girmiyor. Antalya'da da benzer durum var. HDP birçok yerse seçime girmiyor. AK Parti kazandırılmasın, AK Parti kazanırsa nelerin olabileceğini çok iyi görüyorlar. İzmir'in sadece 14 ilçesindeki CHP listelerinde terör örgütü PKK ile ilişkili 27 kişinin tespit edildiğini biliyorum. Bugün medyada biliyorsunuz CHP-HDP-İP-Saadet Partisi ile ilişkisini resmeden kayıtlar ortaya kondu. Olay ortada. Seçim stratejilerini birlikte belirliyorlar.

(Kılıçdaroğlu'nun 'ülkücüyüm' demesi) Bay Kemal her şeyi söyler. Çok takla atar. Onun akşam yatarken, sabah kalkarken söylediği yalanları takip etmekte zorlanıyoruz. Hiçbir yerinin milli olması mümkün değil. Vatansever olması da mümkün değil. Bununki 'omurgasız' siyasettir. İstedikleri yere eğilirler. Siyasette her yeri acemi. Hayatı siyasetle geçmedi. 40 yıldır siyasetin içinden geldiysek birçok şeyi halkımızla yoğurarak geldik. 15 Temmuz'da tankların arasından kaçarak sen belediyene gittin kahveni yudumladın. Tankların önünde niye durmadın?

Ülkücüleri dar ağacına asanlarla yan yana kendisi. Sadece işaret yapmakla ülkücü olunmaz. Ülkücülük bir Türkiye sevdasıdır. Bugün Adalar'da gördük. İstiklal Marşı okumayan adamla yanyana duruyorsun. Taksim'deki olayda İstanbul İl Başkanı kadın onlarla birlikte orada. Onu savunmadı mı Bay Kemal, savundu. 'Taksim'de o düdükler polise karşıydı' dediler. Siz kimi kandırıyorsunuz?

(17 yılda ne yaptınız sorusu) Cevabı sadece gözlerine çok rahat sokabileceğim şekilde, Boğaz'ın üstüne 3. gerdanlığı taktık. Altta Marmaray var, onu göremeyebilir alttan geçtiği için. Raylı sistemi, lastikliyi anlamaz. Avrasya Tüneli'ni koyduk. Üç tane bunlar var Bay Kemal. İstanbul-İzmir otoyolunu yapıyoruz. Osmangazi Köprüsü'nden geçmeni tavsiye ediyorum. Bursa'ya doğru gitmeni tavsiye ederim. Bu yıl sonuna kadar bunu bitiriyoruz. Sabuncubeli Tüneli var, onu da herhalde görmüştür diye düşünüyorum. İstanbul-İzmir arasını 3 buçuk saate indirmiş oluyoruz. 81 ilin tamamında üniversiteler var. Sağlıkta bütün il ve ilçelerde hastaneler var. Şimdi biz şehir hastanelerine başladık.

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