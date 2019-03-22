Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ikaz ediyoruz' dedi bu çağrıyı yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amasya'da Yavuz Sultan Selim Meydanında halka hitap etti. Erdoğan "Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Irak'ta Suriye'de PKK DEAŞ ne ise Avrupa'da ABD' de yükselen ırkçılık odur
- "Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır."
- "Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim."
- "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir."
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