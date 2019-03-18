Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal 7 ve Ülke TV ortak canlı yayınıyla açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

YENİ ZELANDA AÇIKLAMASI

50 Müslüman orada şehit ediliyor, bunların cezası, azami 15 yıl olacak. Böyle bir şey olabilir mi? Bu kabul edilebilir mi?

Bu olayda Avrupa'nın sesi çıktı mı? Hayır. Batı medyası işi tamamen sinsice götürüyor.

Afrin'in gerçekten zaferini yazan Mehmetçiklerimize şahsım, milletim adına, en üst takımdan en alta kadar hepsine şükranlarımı ifade ediyorum. Bu millet onlarla beraber daha çok zaferler yazacaktır.

Afrin'den ve Cerablus'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, güneyimiz tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı.

BEKA MESELESİ

Beka meselesinin ne olduğunu bizim, milletimize anlatmamız lazım. YPG/PYD'nin terör koridoru ilan ettiği yer bizim sınırımız değil mi? Kilis'e, Gaziantep'e, Şanlıurfa'ya roketlerle, havanlarla yapılan saldırıları beka meselesi olarak görmeyeceğiz de neyi göreceğiz? Biz bunlara "iyi yapıyorsunuz, hoş geldiniz" mi diyeceğiz? Buna hakkımız var mı?

Bay Kemal "YPG bize mi saldıracak" diyor. Daha ne yapacak? Saldırdı bile.

"EĞER O YARMA HAREKATINI YAPMASAYDIK..."

Eğer biz o terör koridorunu kapatmamış olsaydık, Afrin'den ve Cerablus'tan yarma harekatımızı gerçekleştirmemiş olsaydık, bugün bizim güney sınırımız tamamen teröristler tarafından işgal edilmiş olacaktı. Ama şimdi biz oraları güvence altına almış olduk.

(ABD) Bunlar öyle bir noktaya getirdiler ki, o gece helikopterlerle sandıklar içinde Kobani'ye mühimmatı indirdiler. Benim Kürt kardeşlerim bazen diyor ya "Türkiye bize sahip çıkmıyor" diye. Kobani'den gelen yaklaşık 300 bin kardeşim Türkiye'de. Bunu nereye koyacağız?

"TÜRKİYE'YE BUNLARIN DA İHTİYACI VAR"

Bunlar, Avrupa Birliği'nin bizimle müzakereleri durdurması nasihatinde bulunuyorlar ya ah keşke öyle bir şey yapsalar, bizimle müzakereleri durdursalar veyahutta Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarıverseler. Yapmazlar, yapamazlar çünkü Türkiye'ye bunların da ihtiyacı var.

AYASOFYA'NIN İBADETE AÇILMASI TALEBİ

Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?"

Ayrıntılar geliyor...

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