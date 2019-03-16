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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
16.03.2019 - 21:06, Son Güncelleme:

'Savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir' dedi ve mesajı verdi: Bedelini ödeyecekler

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'daki 'Büyük Samsun Buluşması'nda konuştu. Erdoğan "Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler." ifadesini kullandı. Erdoğan AP'nin kararına tepki göstererek "31 Mart aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde: 

2 hafta önce Samsun'un misafiriydik. Cumhurbaşkanlığı döneminde altı defa Samsun'a gittim. Her defasında büyük bir sevgiyle sokaklara, caddelere, balkonlara taşan büyük muhabbetle karşılaştım. 3 Mart'ta Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekten coşku, heyecan dolu bir miting gerçekleştirdim. Samsun'lu vatandaşımıza 24 Haziran'da bize sahip çıktıkları için teşekkür ettik hem de 31 Mart için desteklerini istedik. Buradan şehrinizi her ziyaretimde bizi bağrına basan Samsunlu kardeşlerime tekrar teşekkür ediyorum.

BESTEYİ DUYURDU

CHP ve HDP bundan da rahatsız oluyor. Bizim milletimizle dertleşmemize, buluşmamıza tepki gösteriyorlar. Az önce özellikle Orhan Bey'in güftesini yaptığı eser, hele hele bestesi çıkınca sen seyret bunların feryadını. Bu eser çok yerli, çok milli bir eser. Müsaade ederseniz ben de kullanırım. Berhudar oldum. 780 kilometre karelik vatan toprağını bir gergef gibi kardeşlikle dokumamızdan bu beyler rahatsızlık duyuyor. 82 milyon ferdin her birini kucaklamamızdan eş başkanlar rahatsız oluyorlar. 

"MUHABBETİMİZİ ANLAYACAKLAR"

Taşıma, bindirilmiş kıta diyerek şu dayanışmamıza çamur atıyorlar. Kömürcü, makarnacı, patatesçi diyerek miting meydanlarına koşan onbinlere hakaret ediyorlar. Tekirdağ'da mitingteydim. Çok kalabalıktı. Biraz önce kendisi vardı. Demek ki onu rahatsız ediyor. Bize kara çalmak, milletimize hakaret etmek yerine şöyle dizlerini kırıp, birkaç Samsun türküsü biraz Orhan Gencebay şarkısı dinleseler, belki aramızdaki muhabbeti daha iyi kavrayacaklar. 

"MEŞALESİ SAMSUN'DA YAKILMIŞTIR"

Sordular aşk nedir? Dedim ki aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer sevdiğinde yok olabiliyorsan aşıksın. Yoksa değil. Yunus Emre ne diyor: Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Bizim bu muhabbetimizin sırrına bunlar eremez. Bu sene Samsun'da istiklal meşalemizin yakılışının 100. yıldönümünü idrak ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basmasıyla kurtuluş mücadelemizin ilk adımı atılmış, Sivas ve Erzurum kongreleriyle bu mücadelenin hedefi çizilmiştir. Ankara'da dualarla kuruluşu ilan edilen Büyük Millet Meclisi ile de Kurtuluş Savaşımız ana karargâhına kavuşmuştur.

Ataşehir'de kurdukları rezidans düzeninden başkasını görmeyenler milletimizle aramızdaki gönül köprüsünü göremezler. Kulağını Kandil'den gelecek emirlere dikenler, elbette bizim aşkımızın kaynağını öğrenemezler. Ülkede savaş çığırtkanlığı yapanların yeri bellidir. Bedelini ödeyecekler.

- Terör örgütünün temsilcileri ülkemizde hala bir şeyler estirmenin gayreti peşinde.

- Bunlar dörtlü çete, bölücü terör örgütünün heykelini dikmek isteyenlerle aynı safta birleşiyorlar.

AP'YE SERT TEPKİ

31 Mart aynı zamanda Avrupa Parlamentosu'na da bir cevap olacaktır. Hangi kararı alırsa alsın bunun bir kıymeti harbiyesi yok. Neymiş üyelik müzakerelerini durduracaklarmış. Durdursanız ne yazar durdurmasanız ye yazar? Ah keşke öyle bir karar alsalar, ama öyle bir karar veremezler veremezler.

 

 

 

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