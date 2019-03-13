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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.03.2019 - 21:32, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin'

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösteren Erdoğan, "Be Netanyahu sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Ülkemiz milletimiz ve tüm insanlık için bu ödül töreninin hayırlara vesile olmasını Rabbim'den temenni ediyorum. Neticeyi sadece haktan, Allah'tan bekleyerek yapılan çalışmalar altın değerindedir. Her şeyin kıymetinin parayla ölçüldüğü dönemde bu ödüller çöldeki vaha gibidir. Dün olduğu gibi bugün de dünyamız iyi insanların yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor.

Dünün Firavunları, Nemrutları vardı, bugünün de Firavunları, Nemrutları var. Hak, batıl mücadelesi dün olduğu gibi bugün de var. Bu mücadele ilanihaye devam edecek. Dünyayı hırs, hınç ve haset değil, iyilik değiştirecektir. Dünyayı kin ve nefret değil, ihsan ayakta tutacaktır.

Savaşın, yoksulluğun ve husumetin yaydığı o kara bulutları insanlığın ufkundan iyi kalpler kaldıracaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

NETANYAHU'YA SERT SÖZLER

Tayyip Erdoğan'ın ülkesinde gazeteciler cezaevindeymiş. Be Netanyahu sen zalimsin zalim. İsrail'de seçim var diye cezaevlerindeki binlerce kadın, çocuk yaşlı bunlara zulmeden sen değil misin? Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin. Camiye postallarla giren senin askerin, polisin değil mi? Bunu ne ile izah edeceksin? Bunun izahı olmaz. Bizi tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız, bu oyuna gelmeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

AB'YE TEPKİ

Bazı Müslüman devletlerle beraber Batılı ülkeler çok kötü bir imtihan verdi.

Mısır'da idam edilen gençlerin acısını yüreklerinde hissetmediler. Ey Batı, hani AB ülkelerinde idam yasaktı?

Samimi olsaydınız, idam mekanizması çalıştıran bir ülkenin davetine icabet etmezdiniz.

AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi.

Binlerce tır silah verilen YPG'li katiller, Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturma hevesine kapılıyorsa bunun müsebbibi terör örgütlerine şaşı bakanlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

KAŞIKÇI CİNAYETİ

İstanbul'da vahşice öldürülen Müslüman gazetecinin katli karşısında ses çıkardılar mı? Çıkarmadılar.

Suudi yönetimi bir defa katillerin o 15 kişi içerisinde olduğunu biliyor. 

Biz, takipçisiyiz gerekirse uluslararası mahkemede de bu işin yargılanmasını takip edeceğiz.

Dünyanın gözleri önünde gençler dar ağacına gönderiliyorsa bunun sebebi çıkarlarını ilkelerin önüne koyanlardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin

MÜLTECİLERE YARDIMLAR

Yaklaşık 3.5 milyon Suriyeli'ye kapımızı açmadık, aynı zamanda onları bağrımıza bastık. Şu ana kadar harcamamız 35 milyar doları aştı.

Bugün TİKA'mızla, AFAD'ımızla, Diyanet Vakfı'mızla dünyanın en sıkıntılı coğrafyalarında insani yardımları sürdürüyoruz.

Zalimin hasbı, mazlumun hamisi olmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (13.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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