Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Ataşehir'de konuşuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Onlar birbirini yerken biz Aydın'dan Sivas'a ülkemizin dört bir yanında milletimizle kucaklaştık.
- Bu seçimler sadece belediye değil aynı zamanda beka seçimleridir. Bu seçimler, Cumhuriyetimizin 100. yılına nasıl gireceğimizin oylanacağı seçimlerdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak 31 Mart'a bu şekilde bakıyor, bu anlayışla hazırlanıyoruz.
- Biz CHP gibi istismar siyaseti değil hizmet siyaseti yapıyoruz."
- Edirne'de, İzmir'de içme suyu sorunu vardı, biz çözdük
- İstanbul neyse şimdi Diyarbakır'da o.
- İstanbul'da CHP'li ilçe belediyelerinin insanımıza vermesi gereken hizmetlerin önemli bir kısmını biz hayata geçirdik. İstanbul'u ve Ataşehir'i ayağa kaldıran ne kadar proje, eser, yatırım varsa hepsinin altında bakanlıklarımızın ve Büyükşehir Belediyemizin imzası var.
- CHP'nin adayının bu işlerden anlaması mümkün mü? Çöplüğünü temizlesin, çöplüğünü.
- Bay Kemal size ne müjde veriyor? Bir şey yok ki müjde versinler.
Burada sizlere bir de müjde vermek istiyorum. 30 yıllık beklenti sona eriyor. buna dikkat edin gençler, bu önemli bir müjde.
Yenisahra, Barbaros 5000'lik ve 1000'lik ölçelik imar planlarını çıkardık.
Senelerdir sürüncemede bırakılan bu meseleyi Büyükşehir Belediyemiz geçen hafta halletti. En büyük beklentiydi 5000'lik ve 1000'lik bitti. Bu çıkarıldı. Yahu bu işler bizim işimiz.
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