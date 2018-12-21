Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri Töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
- Bu akşam beni tarihe götürüyor. Üniversite yıllarıma götürüyor. Burası spor sergi sarayıydı. Tabi burada üstadı dinliyorduk. O gece
üstadı takdim etme fırsatı bana nail olmuştu.
- Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşörlerinin hedefi olmuştur. Tam 8 kez hapse girmiştir.
- Üstad sırf milletin değerleriyle barışık kimliğinden dolayı belirli çevrelerin karakter suikastine maruz kaldı.
- Saldırılar ve hoyratlar karşısında dinleyenlerin yüreğinde abideleşen bir Necip Fazıl vardır.
- Gelecek nesillere üstadın hayalini kurduğu güçlü bir Türkiye'yi bu eserlerle bırakacağına inanıyorum.
- Milletin yürek teline ancak kendi insanına tepeden bakmayan karakterler dokunabilir.
- Bize düşen üstat Necip Fazıl'ın hayatını adadığı davaya sahip çıkarak, ona yoldaş olmaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle