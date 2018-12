Cumhurbaşkanı Erdoğan: Açtıkları çukurları onlara mezar edeceğiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Milletimizden sizden aldığımız güçle bu kadar hizmete imza attık. Sırça köşklerinde yaşayanlar bizim neler yaşadığımızı bilemezler. Biz 40 yıldır siyaset yolunda milletimizle yürüyoruz. Allah nefes verdiği müddetçe birlikte yürüyeceğiz. Bugün burada toplam yatırım bedeli yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira olan 275 kalem eseri resmen açıyoruz. AK Parti alameti farikası hizmeti olan bir partidir. Belediyecilik AK Parti’nin işidir. CHP falan bu işi anlamaz. Ben İstanbul’u CHP’den aldım. İstanbul susuzdu, çöp dağları vardı, hava kirliliği tavan yapmıştı. Susuzluğun olduğu o İstanbul’a dağları delerek su getirdik ve 2040’a kadar İstanbul’un su sorununu çözdük.



"İZMİR'İ ALACAĞIZ, ONA HAZIRLANIYORUZ"



İzmir’de bile susuzluk vardı. Oranın su sorununu da biz devlet su işleri olarak çözdük. Baraj yapmak belediyelerin görevidir ama yapamadılar biz yaptık. Şimdi İnşallah İzmir’i de alacağız ona hazırlanıyoruz. Gazeteler maske dağıtıyordu maske. 50 bin haneye doğal gaz gelmişti İstanbul’da. Başkanlığım döneminde 1 milyon 250 bin eve doğal gaz bağlattım bir anda hava kirliliği çözüldü. CHP demek çöplük, hava kirliliği, yolsuzluk ve yasaklar demektir. Ben Aydın’da bir söz verdim. O zaman sadece Genel Başkan’ım. Başbakan değilim hemen süratle bölünmüş yolu yapalım diye; Aydın ve Denizli arasındaki… Söz verdik hemen bir yıl içinde bu yolu yaptık. İşte biz buyuz, söz verdik ve yaptık.



AK Parti demek gençlik demektir. Unutmayın iki tane dev projeydi. Bunlarda biri neydi millet bahçeleri… İşte şurada daha bir ay olmadı İstanbul’da 5 Millet Bahçesini İstanbul’da hizmete verdik. Şu anda muhteşem Millet Kıraathaneleri açıyoruz. Ama bu CHP ne dedi; Bu AK Parti kumarhane açıyor. Çünkü bunların işi gücü okey ıstakasını koyacak tuğlaları dizecek yaptıkları iş ne bu… Peki Kıraathane ne okuma evi, buralarda gençlerimiz gelecek dersini çalışacak kitabını okuyacak. Çayını kahvesini kekini simidini de orada yiyecek. Bu bir lütuf değildir devletinin milleti ile kaynaşmasıdır.



Geçmişte bir avuç mutlu azınlığın sahip olduğu imkanlara bugün her vatandaşımız ulaşıyor. Sorunlar elbette var ancak sahip olduklarımıza baktığımızda şükretmemiz gerektiğini görüyoruz. Türkiye’nin yükseldiği her kesim tarafından görülüyor. Sadece muhalefet partisi bu gerçeği görmüyor.



"ÇUKURLARI ONLARA MEZAR EDECEĞİZ"



Türkiye büyüdükçe insanlarımızın hayalleri de büyüdü. Bay Kemal bak terörle mücadelede neler yapıyoruz. Sincar’a Karacak’a girdik mi girdik. Uçaklarımız oraları teröristlere mezar etti mi gurur duyman lazım. Kazdıkları o çukurları onlara mezar edeceğiz Kılıçdaroğlu sen onlarla yola devam et. Sen kimlerin yanında yer alacağını hala öğrenemedin sen onlarla beraber yoluna davam et biz milletimizle beraber yolumuza devam ediyoruz.

Nerede bir sıkıntı varsa orada biz olacağız.Çıkmışlar parlamentoda bize akıl veriyorlar. Bir tanesi içeride yatıyor. Diyorlar ki "çıkması lazım" Adaletin bedeli neyse onu ödeyecek. Ve bölücü terör örgütünün başıyla ilgili yaptıkları ortada. Hale bak hala durdukları yok. PKK'sı YPG'si FETÖ'Sü bunların hepsi aynı.

Bütün bunlarla beraber bunlar halkımızı böldüler parçaladılar milletimize göğsünü gererek anlatabilecekleri hiçbir hedefleri olmadıkları için bir şey anlatamıyorlar.



Yalancı bir sürü zırvayı peş peşe sıraladı. Aslında ben bu zatı muhatap almayacağım ama halkımız bu zatın yalanlarını bilsin istiyorum diyor ki hastanelerde hizmet yok bay kemal senin dönemindeki hastaneler artık yok onlar mazi oldu. Öyle senin dönemindeki gibi kuyruklarda ölenler yok, onlar senin genel müdürlüğündeydi. İlacını alamıyordu benim vatandaşım.

Bu zat Türkiye’de yargıya olan güvenin düştüğünü söylüyor. Bunu neye göre ifade ettiği meçhul. Avrupa komisyonu ve uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere ülkemizde yargıya olan güvenin oldukça yüksek seviyede olduğu görülüyor. Geçmişte vesayet güçleri ve FETÖ tarafından yıpratılan adalet sistemi her şeye rağmen milletin gönlündeki yeri koruyor. Ülkemizde artık adalet sistemi sadece Türk milleti adına görev yapacak. Yargıyı FETÖ’den ve vesayetten arındırdık. Çıkıp yargının güvenilirliğini sorgulamak terör örgütlerinin değirmenine su taşımaktır.



FETÖ’ye terör örgütü diyemeyenler bölücü örgütle seçime gidenler elbette Meclis kararına darbe diyecek. Kılıçdaroğlu sen korkaksın, vatansever değilsin. Demokrasi ve milli iradenin üstünlüğü CHP’nin fıtratına terstir. Onlar darbecilerle beraber. Şimdi bak 31 Mart’a da yine terör örgütü ile kol kola gidiyorlar. MHP ile azami müştereklerimiz var. O yüzden cumhur ittifakını oluşturduk. İnşallah 31 Mart’ta Cumhur ittifakının zaferini hep birlikte yaşayacağız.

Bu zat çıkıp Türkiye’nin ilkeli duruşunu ile tüm dünyada takdir topladığı Kaşıkçı cinayetiyle ilgili akla ziyan iddialarda bulunuyor. Yargı, emniyet ve istihbarat birimlerimiz adeta iğne ile kuyu kazar gibi çok büyük emek sarf ederek ortaya çıkardı.



Katillerin ülkemizi terk ettikleri saatlerde daha olayın ne olduğu tam olarak bilinmiyordu. Eğer bu olayı sıkı bir şekilde takip etmeseydik bu gerçekler ortaya çıkmazdı. Hala takip ediyoruz. Dünyanın takdir ettiği bir hususu bay Kemal görmüyorsa bu da kendi sorunudur.



Terör örgütleriyle mücadelemizi Gabar'da, Cudi'de hiç aralık vermeksizin devam ettiriyoruz ve ettireceğiz. Kılıçdaroğlu’nun bir başka hezeyanı da gazetecilerin hapiste olduğu yalanıdır. Bunların adı gazeteci bunlar gazeteci değil terör örgütleri ile beraber olanlar. İşsizlik diyor bir başka yalan da bu. İş gücü arzının son 10 yılına baktığımızda 23 milyondan 33 milyona çıktığınız görüyoruz. 10 yılda 9 milyon vatandaşımıza çalışabileceği iş sahası temin ettik.



Fransa’da sarı yelekliler var CHP orada. Gezi olayları nerede Bay Kemal orada. Şimdi yine bunların hazırlıkları içindeler. Boşuna bekliyorsunuz, bedelini ağır ödetiriz.



"SOKAĞA DAVET EDİYORLAR, BU NE TERBİYESİZLİK"

Çıkmışlar sokağa davet ediyorlar bu ne terbiyesizliktir ya. Bir tanesi TV ekranlarından kendini bilmez, haddini bilmez, edep yoksunu bir tanesi çıkmış sokağa davet ediyor. Ahlaksıza bak, ahlaksıza bak. Bu ne terbiyesizliktir? Zaten bunlara yargı gereken cevabı verecektir. Ben buna inanıyorum. Sen napıyorsun? Burası Paris mi? Gezi olaylarında zaten herkes dersini aldı. 15 Temmuz'da zaten herkes dersini aldı. Bu ülkede bundan sonra bu tür olaylara girişenler bunun bedelini ağır öderler.

Kılıçdaroğlu’nun tahrik etmeye çalıştığı bir başka kesim emekliler. Emeklilere AK Parti iktidarı kadar değer veren başka bir hükümet olmadı. Biz iktidara geldiğimizde bu ülkede emekli maaşı 66 liraydı son düzenlemeyle bin liranın altına emekli aylığı kalmadı.



Üniversite öğrencilerine 45 lira kredi ve ya burs veriyorlardı. Şimdi Ocak’la birlikte bunu 500 liraya yükselttik. Yalana bak. Öğrencilerin kalacağı yer yok diyor. Ne kadar vicdansızsın. 2002’de 182 bin olan yurt kapasitesi vardı. Şimdi bu sayı 689 bin oldu. Öğrenci yurtlarında 214 bin yatak kapasitesini artıracak çalışmayla ilgili ihale süreci devam ediyor. Şimdilik Kılıçdaroğlu’nun yalanlarına cevap vermeye ara veriyorum. Eğer çıkıp milletimizden özür dilemezse daha sonra Kılıçdaroğlu’nun bu yalanlarını ifşa etmeye devam edeceğiz."