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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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10.12.2018 - 14:11, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'İnsanlığın Medeniyeti Programı' ve 'İnsanlığa Umut: Türkiye' programında konuştu. Yerel seçimlerle ilgili uyarılarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen kişi durumuna gelen kimsenin AK Parti'de yeri yoktur" dedi.

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

İnsanlara haklarını kullandırmayan toplumlar medeni olamaz. Cinsiyeti, rengi, ırkı, dili ne olursa olsun herkesi kardeş olarak kabul eden inancımızın insan hakları çerçevesi de buna göre şekillenmiştir. Peygamber efendimizin veda hutbesi, medeniyetimizin en önemli insan hakları bildirgesidir.  Bugün dünyada insan hakları diye en çok bağıranların insan hakları konusunda en kötü sicile sahip olması tesadüf değildir. 

'SAMİMİ DEĞİLLER'

Gezi eylemlerinde insan hakları savunuculuğuna özellikle soyunanlar, Paris'te yaşananlar karşısında kör, sağır ve dilsiz hale dönüştüler. Ama gezi eylemleri için dünyayı ayağa kaldırdınız. Hadi şimdi de aynı şekilde anlatın. Yayınlamadılar. Dürüst değiller samimi değiller. 

Türkiye'ye milyonlarca sığınmacı akın ederken, bizi sınırlarımızı açmaya davet edenler, kendi topraklarına yönelen aynı insanları dikenli teller ve duvarlar başta olmak üzere en sert tedbirlerle karşıladılar. Kim insan hakları savunucusu? Biz mi, onlar mı?"

'İNSAN HAKLARI KONUSUNDA EN ÖNEMLİ ADIMLAR AK PARTİ DÖNEMİNDE ATILDI'

Dünyanın tüm kaynaklarını sömürenler, topraklarının hayat seviyesinin yükseltmeye çalışanlar, Afrika’daki açların sadece edebiyatını yapmakla yetindiler.

İnsani yardımlarda ilk sıralarda yer alıyorsak sebebi paramızın çok olması değil, gönlümüzün zengin olmasıdır. AK Parti olarak insan hakları meseline bakışımız budur. Türkiye, insan hakları konusunda en önemli adımları AK Parti döneminde atmıştır.

'KİMSE TÜRKİYE'YE DEMOKRASİ DERSİ VEREMEZ'

Ülkemizde hiç kimsenin kökeninden, kıyafetinden, düşüncesinden ve insani tercihlerinden dolayı horlanmadığı bir yaklaşımı hakim kıldık. Cebinde ay yıldızlı kimlik taşıyan herkesin bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı olarak muamele görmesini sağladık. Büyük direnişle karşılaştık. Sabır ve kararlılıkla aştık. Kurulan tuzakları bozarak yolumuza devam ettik. Darbecilerin saldırılarına maruz kaldık.

Buldukları her fırsatta Türkiye’nin demokrasine, özgürlüklerine laf edenler bugün kendi imtihanlarıyla baş başalar. Artık hiç kimse ülkemize demokrasi, insan hakları, özgürlükler dersi vermeye kalkamaz.

'DEMOKRASİ ZOR GÜNLERDE TEST EDİLİR'

Sadece darbe girişimi karşısında gösterilen duruş ile şehirlerimizde misafir ettiğimiz milyonlarca sığınmacıya gösterdiğimiz kardeşlik, bizi insan hakları ve demokrasi konusunda ibra etmeye yeter. Bundan sonra demokrasi ve insan hakları denilince sorun aranacak yer asla Türkiye değildir Demokrasi iyi ünlerde değil, zor günlerde test edilir. Türkiye çok zor zamanlarda test edilip başarıyla kendini kanıtlamıştır. 

Hiçbir fiyakalı söz, hiçbir parıltılı söylem, hiçbir şaşaalı hayat biçimi, Batı'nın insan hakları ve özgürlükler konusundaki ikiyüzlülüğünü gizleyemez. Biz başından beri neysek bugün de oyuz.

Avrupa için söylenebilecek şudur, medeniyet makyajı aktı, altındaki yüz ortaya çıktı.

Gece gündüz çalışarak, 31 Mart 2019 akşamı partimize 15. zaferimizi yaşatmakta kararlıyız. Önümüzdeki seçimlerde milletimize sözümüz aynı. Belediyeler de en güzel hizmeti vermenin gayreti içindeyiz. Kibir ve büyüklenme bataklığına düşen, erişilemeyen kişi durumuna gelen, gözü şahsi çıkarından başka hiçbir şey göremeyen kimsenin AK Parti çatısı altında yeri yoktur. AK Parti milletin partisidir. Milletin partisini milletten uzaklaştırmaya kalkan karşısında şahsımı bulur. İsimler gelir geçer baki kalan sadece davalardır, hizmetlerdir.

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