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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 22:34, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arjantin'deki G20 zirvesindeki temaslarının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine ve Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi.

Zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: 

G20 zirvelerinin 13'ncüsünü bugün Arjantin'de gerçekleştirdik. Arjantinli dostlarımızı bu yılki zirveyi başarılı yaptıkları için tebrik ediyorum.

- Hayata geçirdiğimiz projeleri diğer liderlerle paylaştım

- Eğitim konusu ilk kez Arjantin G20'de gündeme gelmiştir. Biz de Türkiye olarak kız çocuklarının eğitimine dikkat çektik, gerekli tavsiyelerimizi ilettik.

- Önümüzdeki dönemde Hazar enerji kaynaklarının ülkemiz üzerinden Batı ülkelerine iletilmesi için düzen göstereceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

- Avrupa'nın enerji arz güvenliğini de katkı yapıyoruz.

DOĞU AKDENİZ VURGUSU

Türkiye Doğu Akdeniz'de kendi hukukunu korumakta kararlı. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü'nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC'nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz. 

"FIRAT'IN DOĞUSUNU DA KURTARACAĞIZ"

Fırat'ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız. Suriye'nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya asla izin vermeyeceğiz.

- Maalesef bugün dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insan hayatını elektrikten mahrum geçirmek zorunda kalıyor.

- Suriyeliler için 33 milyar dolar harcadık

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

- Mülteciler toplama kamplarına hapsedilemez. G20 ülkeleri mültecilere ağırlık vermeli. 

- Türkiye içinde eylem yapan militanlar siyasi sığınmacı adı altında batıda dolaşıyor

- PKK'lı teröristlerin binlerce TIR silahla desteklendiğine hergün şahit oluyoruz.

- FETÖ'cüler kimi ülkeler tarafından korunuyor.

- Yemen halkının acıları en kısa sürede dindirilmeli. Yemen'in bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü korunmalıdır.

- Suudi Arabistan vatandaşı Cemal Kaşıkçı cinayeti konusunda ortaya konan tavır sınama olmuştur. Türkiye vicdanın ve hukukun yanında olmuştur. Kaşıkçı cinayetini aydınlatmak için tüm imkanlarımızı ortaya koyduk.

- Kaşıkçı cinayetini siyasi mesele olarak görmedik. Suudi yönetimi gerekli desteği vermedi.

- Cemal Kaşıkçı'nın 7.5 dakikada boğularak öldürüldüğünün kanıtı var. Biz bunu dünyayla paylaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar

- Suudi yetkililer suçluları bize vermiyor. Suudi Arabistan'dan gelen savcı elindeki bilgileri bizimle paylaşmadı. Yerel işbirlikçiyi açıklayacaksınız

TRUMP'LA GÖRÜŞMENİN DETAYLARI

Amerika ile Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklığa bağlı olduğu ortadır. Şu anda Kuzey Suriye'de Fırat Doğusu Münbiç, bu çevrede Fırat Kalkanı ve İdlib'i değerlendirme imkanı bulduk. Münbiç'i kendileriyle ele aldık."

Halkbank konusunda kendileriyle görüştük. Gerekli bilgileri verdik. Bankamızın yetkilileri de şuan oradalar.

Ayrıca FETÖ konusunuda konuştuk. Ben bu konuda ümidimi yitirmek istemiyorum hala umutluyum. Umarım FETÖ konusunuda çözeceğiz."

RUSYA İLE VİZELER

Putin vizeleri kısmi olarak kaldırma kararı verdi. Vizelerin tamamen kalkacağını ümit ediyoruz.

Bir defa "Türkiye, Ermenilere karşı soykırım uygulanmıştır" diyemez. Benim ülkemde şuan 100 bin Ermeni yaşıyor. İnsanı davranıyor ve hala bu şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Soykırım meselesinde gelelim bunu tarihçilere bırakalım. Bizim tarihimizde böyle bir olay yok. Her türlü tartışmaya da gireriz.

(Kerç Boğazı) Şuanda 4 ülke (Almanya Fransa Rusya Ukrayna) aralarında zirve yapacaklar. Temenni ederimki bu zirvede yeni bir süreç başlamış olur.

 

"SÜRECİ TAKİP EDECEĞİZ"

İnanamadığım sözü "Suç sabit olmadıktan sonra kalkıpta Suudi Arabistan'ı suçlamak olmaz" ifadesiydi. Planlı bir operasyon olduğunu zaten kendi yetkilileri söylüyor. Kaldı ki savcılarını yolladılar biz gerekli tüm belgeleri kendilerine ilettik fakat onlar bize hiçbir döküman vermedi.

Burada önemli olan durum şu; 22 kişi şuan tutuklu 5'inin idamı isteniyor. Süreci takip edeceğiz.

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