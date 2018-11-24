Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

"Faizsiz konut finansman sistemi projesini kendi alanında yeni bir alternatif olarak değerlendiriyorum. MÜSİAD attığı her adımda hem kendisi hem ülkemiz, işbirliği halinde olduğu şirketleri destekleyen bir yaklaşımla hareket ediyor.

MÜSİAD işte bu farkı projeleriyle dünyanın 85 ülkesine yayılan ofisleriyle, komisyonları ve kurullarıyla gençlere ve kadınlara yönelik özel çalışmalarıyla en özel şekilde yansıtan kurumlarımızdan biridir.



Bu dönemde ülkemizi küresel finans krizine ve darbe girişimine rağmen yılda ortalama yüzde 5,8 oranında büyüttük. Ülkemize 201 milyar dolar tutarında uluslararası yatırım çektik. Milli geliri 236 milyar dolardan 851 milyar dolara çıkardık. Bugün satın alma paritesi itibariyle milli gelirde dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz.

Turizmde tarihi rekor kırarak 40 milyon ziyaretçinin üzerine çıkıyoruz. Döviz rezervlerimiz bir ara 130 milyar dolara çıkmıştı. Son dönemde dalgalanma sebebiyle gerileme olsa da tekrar 90 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyoruz. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bu borcu ödedik, ödedik 2013 yılında Mayıs sıfırlamak itibariyle defteri kapattık.

Ekonomide gelen bu genel ilerleme yanında temel hizmet alanında tarihi yatırımlara imza attık. Eğitim altyapısındaki eksiklikleri kaldırmakla işe başladık. Eğitime ayrılan kamu kaynağını 10 milyar liradan, 120 milyarın üzerine çıkartarak bütçede ilk sıraya yükselttik.

Her doğan genel sağlık sigortasıyla doğuyor. Bugün Amerika sağlık sigortasını halledememiştir. Almanya aynı durumdadır. Ama biz bunların hepsinin önündeyiz. Biz geldiğimizde bu Bay Kemal'in SGK'nın başında olduğu dönemde bu ülkenin adeta bir intihar dönemiydi. Vatandaşların kuyruklarda nasıl inim inim inletildiğini biliyoruz. Aynı sıkıntıları sigorta hastanelerinin kapılarında biz de yaşadık. Bu zat çıkmış utanmadan sıkılmadan bizim hastanelerimizde ameliyatların yapılmadığından bahsediyor. Yalansa bunda, iftira ise bunda. Gece başka yatıyor, gündüz başka kalkıyor. Böyle bir adam.

Siyaset yalan söyleme sanatı değildir. Siyaset insanları dürüstçe adil yönetme sanatıdır. Hastane yatak kapasitemizi 136 bin ilave ile 240 bine, doktor sayımızı 231 bine çıkardık. Bay Kemal bunlardan haberin var mı? İnanın yoktur. Hepsi tamamlandığında 44 bin 400 yatak kapasitesine ulaşacak şehir hastanelerimizde vatandaşlarımızı bir üst sınıfa taşıyoruz.

Adalet teşkilatımızı en iyi hizmeti temin etmek için pek çok düzenlemeyi hayata geçirdik. Temel kanunlarımızı baştan sona yeniledik. Adalet teşkilatımızın toplam personel sayısını 61 binden 143 bine çıkartarak sistemin insan kaynağını zenginleştirdik. AYM'ye bireysel başvuru hakkıyla, arabuluculuk sistemiyle, kişisel verilerin korunması yollarıyla vatandaşlarımıza ilave hak arama yolları açtık.



Gören gözler maalesef görmüyor. Kulaklar duymuyor. Dil hakikati söylemiyor. Demiryollarında ülkemizi daha önce örneği olmayan, yüksek hızlı ve hızlı tren hatlarıyla donatmaya başladık. Havalimanlarımızın sayısını 30 ilave ile 56'ya çıkardık. İstanbul Havalimanı sayesinde bu sektördeki gücümüzü çok farklı seviyeye yükselttik. Enerji alanında kalkınmanın temel unsuru olan enerjide kurulu gücümüzü 32 bin megavattan 88 bin megavata yükselttik.

Biz ülkemizi 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istiyoruz. Yaşadığımız saldırılar sebebiyle zaman zaman planlamamızın gerisine düşsek de hedefimize ulaşmakta kararlıyız. Biz bu muhacirlere kapımızı açtık, gönlümüzü açtık.

Ülkemize yatırım için gelenlerin tüm imkanlarımızla yanındayız."