Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mevlid-i Nebi Haftası açılışında konuşuyor...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Samimiyetle yapılan duaların reddedilemeyeceği güzel bir gecedeyiz...
- Mevlid - i Nebi haftasının temasının "Peygamber ve Gençlik" olmasını son derece önemli bulunuyorum.
- Yetimlerin başını okşayarak, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü dönemde kız çocuğu sahibi olarak bize merhameti öğretmiştir.
- Özellikle gençlerimizin peygamber efendimizin hayatını öğrenmesi çok büyük önem arz ediyor.
- Gençliği ihmal eden, gençlere sırtını dönen, gerekli özeni göstermeyen milletin istikbali ve istiklali tehdit altında demektir.
- Bu ülkenin gençliğine yapılacak en büyük kötülük onların hayat damarlarından olan medeniyetten koparmak olacaktır.
- Yasaklardan ziyade özgürlüklerin konuşulduğu bir ülkede yaşıyoruz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle