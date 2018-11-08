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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.11.2018 - 14:14, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadaşlarımıza söylüyoruz, dikey mimari yok...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arkadaşlarımıza söylüyoruz, dikey mimari yok...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dünya Şehircilik Günü toplantısında yaptığı konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan açıklamasında yaptığı bir uyarıyı "Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. Diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari..." diyerek açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen Dünya Şehircilik Günü toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

81 vilayetimizden gelen siz Sayın arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum. 'Sıfır Atık' projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. AK Partililer koşacak ki Türkiye yürüsün. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin.

Eğer AK Partiliyim diyorsak bize boşa vakit geçirmek haramdır.  31 Mart mahalli idari seçimlerden de sizlerin gayreti ve milletimizin desteğiyle inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.

Bazıları göçebe kavramı üzerinden milletimizi iğnelemeye kalkar. Biz yerleştiğimiz her yeri abad etmiş bir toplumuz. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.

İstanbul'u kendi kimliğimizle daha da geliştirdik.

Murat, buna dikkat et! Biz kendi arkadaşlarımıza söylüyoruz. diyoruz ki dikey mimari yok yatay mimari... Önce mescit sonra sosyal donatı alanları onun ardından da oralarda çevrecilik yeşillendirme onun ardında oralarda inşalara devam edeceğiz. 

AK Parti'nin çevrecilik şehircilik anlayışı bu bunu göstermemiz lazım. Bugüne kadar milyonlarca fidanı diktik. Biz ağaç kesen iktidar olmadık, diken olduk.

Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, ortalama şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Ev ev dolaşacak anlatacaksınız. Yalan bunun zaten en büyük sermayesi, bunu da Türkiye’de yalanı en güzel söyleyen kim diye sorduklarında hiç düşünmeden cevap verin; Bay Kemal…

Buhara, Semerkand, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat Şam, Kurtuva gibi ecdadımızın mirası olan bu kentlere bakın ağacıyla çiçeğiyle suyuyla ormanıyla çevrede bu şehirlerin bu şehirlerin ayrılmaz birer parçasıdır.

Mekan ve kültür üretimi konusunda kadim mirasımızın tam olarak farkında olmadığımızı görüyoruz. Her alan da yaşanan tek düzleşme gücünü farklılardan alan zenginliğimizi ortadan kaldırdı.

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız, en büyük kaybımızdır.

Siyasi parti olarak icraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin ihtiyaçları belirliyor. İcraatlarımızın önceliğini elbette milletimizin öncelikleri belirliyor.

TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşaa ederek özel sektöre de örnek oluşturan bir şehircilik hamlesi başlattık.

53 farklı ilimizdeki 229 adet riskli alanda çalışmalar sürüyor. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Sıkıntılı yerlerin yaklaşık yarısı imar barışından faydalanacak gibi görünüyor. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz. Çevrenin korunması konusunda da çok önemli icraatler geliştirdik. İktidarlarımız döneminde bakın bu çok önemli... 4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. 

Orman varlığımızı 1,5 milyon hektar artırdık. İnşaa ettiğimiz 538 yeni baraj ve 247 gölet ile azgın sulara gem vurduk.

AK Parti'nin icraat listesi çok uzun. her bir icraatimizi milletimizin zihnine ve gönlüne nakış nakış işlemeliyiz. 

31 Mart 2019 seçimleri genelde ve yerelde yapılan hizmetleri tekrar anlatabilmemiz için bir fırsattır. Millet bahçelerimizi yaparken bir kenarına da millet kıraathanelerini kuralım. Ben kıraathane dedim onlar kumarhane anladılar. Derviş diyemeyeceğim bunlara zikir, fikir meselesi...

Ben milletime güveniyorum, inanıyorum. Milletim bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadı, yine bırakmayacak.

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