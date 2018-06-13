Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün Trabzon'da mitingimiz vardı. Muhteşemdi. Ovit Tüneli'nin açılışını yaptık. Tarihi önem açısından önemli bir projeydi.

- (Güneysu açıklaması) Buraya geldiğimde huzur hissediyorum. Buraya geldiğimde taş çatlasa bir hafta kalıyorum. Kökten kopmamak lazım. Çocukluğumuzda babam her yaz tatilinde bizi buraya getirirdi. O zamanlar ilçe değildi, nahiyeydi.

Türkiye artık İHA-SİHA üretiyor. Tankta prototip hazırlandı, yakında üretime geçilecek. TOMA'lar artık Türkiye'de yapılır hale geldi. Yerli motorumuzu da yapar hale geliyoruz. ATAK helikopterlerini ürettik ve ihraç eder hale geldik.

- Göreve geldiğimizde yüzde 20 olan yerli sanayi şimdi yüzde 65. Onlara sorsan bunu bilmezler. Çünkü onlar dertli değil, biz dertliyiz.

- Bunlar müstemleke ama biz kendi irademizi ortaya koyduk. İsrail Heron'larını verdi ama arıza çıkardılar. ABD kongresi ise İHA satışına izin vermedi. Çok şükür artık kendi üretimimizi yapıyoruz.

- Putin'e S-500 füzesini birlikte yapmayı teklif ettim



- 24 Haziran'dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL'i kaldırmak olacaktır.

- (Muhalefetin OHAL eleştirileri) OHAL'in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.



- 24 Haziran'dan sonra özellikle batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri biz de koyacağız. Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle.

- Şu anda biz belirlenen takvimle Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağımıza inanıyoruz.

- (ABD) Silahların üzerindeki kendi seri numaralarıyla geri toplayacaklar, bunun sözünü verdiler. Eğer bunlar seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum"

- (Demirtaş'ın adaylığı) Aday olduğunda içerideydi. Orada zaten bir eksiklik, bir yanlışlık var. Yani biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye böyle bir fırsatı biz verelim?"

- (İnce'nin 'beyaz Türk' sözü) Biz, ne beyaz ne zenci böyle bir şeyin içerisinde değiliz. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Eğer bu ülkede 'zenci Türklerden' bahsediliyorsa o biziz. Çünkü bizim yavrularımız okulların kapısından geri döndürüldü."

- Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın."

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