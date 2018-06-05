Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ta maden işçileriyle buluştuğu iftar yemeğinde konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

"Ereğli'ye geçeceğiz. Çay-sohbet yapacağız. Çay-sohbet ile de muhabbetimizi artıracağız. Ankara'ya devam edeceğiz. Yeni bir dönemin eşiğindeyiz, çözümü milletimizde arıyoruz. Yıl sonuna kadar bin önümüzdeki yıl ona ilave ile böyle bir alım müjdesini verdik.

Biz yaptıklarımızla konuşuruz. Biz bir şeyi söylersek yaparız. Yapamayacağımızı söylemeyiz.

(Enerji politikaları) Biz ithali durduracağız. Bizim bütçemizde bir cari açık varsa bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi ithal enerjidir.

Bize siyaset mühendislerinin değil, maden, petrol, makine mühendislerinin lazım olduğu bilinciyle insan kaynağımıza yatırım yaptık.

Milli enerji ve maden politikasını oluşturduk. Kendi kaynaklarımızı harekete geçirmeye başladık.

Madencilik çoğu zaman çevrecilik adında ötelendi."

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