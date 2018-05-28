Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan ''Ben ekonomi tahsili gördüm o günden bugüne hocalarımız bize özellikle 'ekonomi cesaret ister' derlerdi. Daha sonra ben siyasi hayatımda ona şunu ilave ederdim; hayatta siyasette cesaret işidir. Bunu göze alamayan buna hiç girmesin. Belli bir bedeli ödemeyi göze alacaksın'' şeklinde konuştu.

''Biz 81 ili dolaştık. Muhalefetin böyle bir şeyi olmadı. Bağlum'daki ziyaretimizde gittik gayet güzel vatandaş bizi bağrına basıyor'' dedi.

KABİNE VE PARLAMENTO DENGESİ

Kendisine Beyanneme ve bakanların durumu sorulan Erdoğan ''Bu biraz da arkadaşlarımızn kendi tercihleri. Onlar farklı düşünceler içinde de olmuş olabilirler. Siz aday olmayın diye böyle bir şey söz konusu değil.'' yanıtını verdi.

''Parlamentodan kabineye alınacak olan arkadaşlar sebebiyle o sayı azalıyor.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Parlamentodan istifa ederek kabineye bakan alırsanız onu parlamentoda kaybediyorsunuz. Ağırlıklı olarak kabineyi dışarıdan oluşturacaksınız. Parlamentodaki sayı çok önemli. Güçlü hükümet diyorsak güçlü meclis ile oluşturacaksınız. Buradaki sayı bu bakımdan çok önemli.'' ifadelerini kullandı.

''300'ÜN ÜZERİNDE BİR SAYI LAZIM''

Erdoğan ''AK Parti'yi de Cumhur İttifakı'nı da güçlü kılmanız lazım. Artık cumhurbaşkanının kanun yapma yetkisi yok artık sadece karaname çıkarabilir. Kararname ile her şeyi çözemiyorsunuz. Güçlü parlamento aritmatiği içinde yasal düzenlemeyi çok daha seri yapalım. 300'ün üzerinde bir rakamı yakalamamız lazım.'' dedi.

Erdoğan ''Kabinede yer alacak isimlere dair soru üzerine Erdoğan ''İsimler şu anda açıklanamaz. Mümkün de değil. Biz dersimizi iyi çalıştık. Kaç kişiden oluşan bir kabine olacak bunun üzerinde çalışıyoruz. Kabinenin dışında bakanların dışında neler olacak; Yardımcı bakanlar olacak. Yeni sistemde ofis sistemini de oluşturacağız.'' dedi.

1 VEYA 2 BAŞKAN YARDIMCISI

Görünmeyen ama cumhurbaşkanı ile ilintili olan birimler olacağını ifade eden Erdoğan, ''Bunların detaylarını son düze çıktığımız anda, bunların hepsini açıklamaya başlayacağız. Başkan yardımcısı sayısı 2 olabilir, daha fazla olabilir. Hedef bir veya iki.'' bilgisini paylaştı.

AKAR VE FİDAN SORUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Fidan'ın kabineye gireceği iddiaları için şunları ifade etti:

"Şu anda böyle bir düşünce söz konusu değil ama dünyada özellikle başkanlık sisteminin uygulandığı yerlerde, Genelkurmay Başkanları olsun, Milli İstihbarat Teşkilatları olsun çok büyük önem ifade ederler. Tabii ki şimdi bizim dönemimizde de bu birimler bu önemlerini koruyacaklar ama bunlar hangi sorumlulukları üstlenerek bunu koruyacaklar, şu anda yapılan çalışmalarla onların içeriğini de dolduruyoruz."

Bakanlık sayısına dair ''Bu noktada kesinlikle bir defa 20'nin altında olacağı malum. Bunlar hem devletin işlerini ciddi manada ağırlaştırıyor.'' değerlendirmesinde bulunan Erdoğan '' Bunların yanında bakan yardımcıları ve ofisler olacak. Cumhurbaşkanı istediği anda bunalara delege edeceği iş ile onları çok daha aktif hale getirecek.'' şeklinde konuştu.

YENİ SİSTEM OY ORANI AÇISIDAN ZORLAYICI OLDU MU?

Geçmiş seçim sonuçlarına dair soru üzerine ''İstediklerimizi büyük oranda bulduk. Bulduk ki 2002'de 363 milletvekili çıkardık. 2007'de 341 miletvekili çıkardık. 2017'de 327 milletvekili çıkardık. Sürekli bir artış var.'' diyen Erdoğan'a yeni sistemin bu açıdan işlerini zorlaştırıp zorlaştırmadığı da soruldu.

''Biz buralara çok daha önce gelebilirdik'' diyen Erdoğan, kendilerine bu sistemde oy almanın zorluğuna değinenler olduğunu belirtti.

Erdoğan ''Bunu diyenler oldu, olmadı değil. Derdimiz başka. 16 yılda buraya geldik. Ayaklarımızda, bileklerimizde prangalar vardı. Biz buralara çok daha önce gelebilirdik. Maalesef bürokratik oligarşi kaynaklı gecikmeli oldu. Bunu yüzde 50+1 olarak ortaya koyalım. İtalya yüzde 40 ile başkanlığı getiren bir sistem geliştirdi ama hükümet kuramadı hala kuramıyor. Yüzde 50+1'i aldı. Parlamentodada çoğunluk olursa o ülkenin yönetimi çok başka olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

BÜROKRATİK OLİGARŞİ VE FETÖ

Erdoğan ''Bürokratik oligarşinin dünyada köşeye sıkıştırmadığı ülke yok. Dünyada en kıdemli liderlerden biri benim. Bu süreç içerisinde tanıdıklarımın hepsi bürokratik olirgaşiden yakınmışlardır. Bizde de sadece yargı olayı değil yürütme de de bu sıkıntılar yaşandı. Yargıda o kadar yaşandıki geldi yürütmeyi de aldı.

FETÖ'nün yargı mensupları nerede neden bu ülkeyi terk edip gittiler. Gittikleri ülkede Türkiye'yi onlara şikayet ediyorlar. Bürokratik olirgaşi böyle bir şey. Bunlarda vatanseverlik söz konusu değil. Bunlar hain, ihanet içersindeler. Yoksa burada kalırlardı. Yargı, hepsi çalışmalarını sürdürüyor.''

MUHARREM İNCE'NİN GÜLEN İDDİASI

Ben niçin Pensilvanya'dan izin alacağım ki? Eğer bunu ispat etmezse Muharrem İnce namerttir. Ben bu tür şeylerde konuştum mu ağır konuşurum. Ben madem ki Pensilvanya'ya gittim, kimle gittim? Bunu ispat etmesi lazım. Böyle hayal meyal şeyler istemem. Çıkıp bunu açıklayacak. Açıklamazsa namerttir. Veyahut da çekilip gitsin. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değildir. Tayyip Erdoğan bir şeyi bir kere söyler. Altında da ezilip büzülmez. Öyle kalkıp sahnede el vurup savurmak, bunlar kabadayılık işi değildir. Onun da dersini almak istiyorsa, onun da yeri bellidir. Bizim yanımızda biraz eğitim alması lazım.

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