Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Güçlü bir emniyet teşkilatı ülkemiz için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü Türkiye, güvenlik tehditleri bakımından son derece zorlu bir coğrafyada bulunuyor.

FETÖ Türkiyenin terörle mücadelesine büyük darbe vurdu.

Güvenlik birimlerimizi FETÖ virüsünden arındırmak için dikkatli adımlar attık. bu süreçte hukuk ve adaletten ayrılmamaya özen gösterdik.



FETÖ ile mücadelede adaletin tecellisi için çalışıyoruz.



FETÖ ile mücadeleyi sürdürmezsek şehitlerimiz haklarını helal etmezler.



Terörden düzensiz göçe, uyuşturucu ticaretinden insan kaçakçılığına kadar küresel güvenliği etkileyen pek çok sorunla doğrudan yüzleşiyoruz. Ülkemiz yanında bölgemizin güvenlik, huzuruna tehdit oluşturan bu problemlerle en ön cephede mücadele yürütüyoruz."

Sadece coğrafi olarak değil aynı zamanda stratejik bakımdan da küresel güç mücadelelerinin kavşağında olan bir ülkenin, askeri, istihbari ve güvenlik açısından güçlü olması şarttır. Bu alanların herhangi birinde yaşanacak bir eksiklik, ihmal ve sorunun devletimize ve milletimize çok ağır maliyetleri olacaktır.

Açık söylüyorum dünyada pek az ülke, devletin kılcal damarlarına kadar sızmış böyle melun bir yapıyla bizim kadar hakkaniyetli ve başarılı bir mücadele yürütebilir. Dünyada çok az toplum, böyle ağır bir travmanın üstesinden bizim milletimiz gibi dirayetle gelebilir.

Yeni dönemde polislerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkarıyoruz.

Hiç kimsenin, milletimizin helal lokmasına musallat olmasına izin vermedik. İnşallah bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi büyütürken, ekonomimizi güçlendirirken herkesin bundan hak ettiği payı almasını sağlayacağız.

Seçim güvenliğinin sağlanması noktasında en büyük görev siz polislerimize düşüyor. Oradaki bütün oyların adeta namusu size aittir. Ben size inanıyorum.