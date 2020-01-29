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DHA
Haber Giriş: 29.01.2020 - 21:04,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olçok ailesine taziye ziyareti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un, vefat eden annesi Asiye Olçok’un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok’un annesi Asiye Olçok 90 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu’nun cenaze törenine katıldıktan sonra Olçok ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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