Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Parti ambleminden korkan aday
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatay mitinginde konuştu. Erdoğan, konuşmasında "Mansur Yavaş'a Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil, parti ambleminden korkan aday olur mu?" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay İtfaiye Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan, "Bugün parlamentoda Meclis Başkanlığı seçimi vardı. Cumhur İttifakı büyük bir zafer elde etti." dedi.
Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesine ilişkin Erdoğan, "Az önce Sayın Bahçeli ile de görüştüm, Rabbim dedim inşallah bu birlikteliğimizi ülke genelinde de Cumhur İttifakı olarak bize zaferle nasip etsin." diye konuştu.
"Bugün 16'ncı il mitingimizi gerçekleştiriyoruz. Millet 33 gün sonra sandığa gidecek. Beyler hala Ankara'da liste savaşı veriyor." diyen Erdoğan, "Her seçimi ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Aday listelerini dahi zamanında seçim kuruluna teslim edemiyorlar." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır." dedi.
Erdoğan, şunları söyledi:
"Ankara'da daha önce iki kez seçim kaybetmiş, iki kez hezimete uğramış, tam iki kez milletten sandıkta dersini almış bir adayı yine piyasaya sürdüler. Şimdi bu adayın sağa sola seçim afişlerini asıyorlar ancak bu şahıs kimin adayı, hangi partinin, hangi ittifakın adayı belli değil. Partisinin ambleminden kaçan, korkan bir aday olur mu?"
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
- Sabreden kimse zafere ulaşır. Sabrettik, zafere ulaştık ulaşıyor.
- 24 Haziran seçimlerinde %51 oyla Cumhur İttifakını birinci yapan Hatay'ı tebrik ediyorum. Artık Hatay'da yeni bir başlangıç yapmamız gerekiyor. Hatay'ın sırtındaki CHP zihniyetinden kurtarmamız gerekiyor. 31 Mart'ta bu şehrin anahtarını artık emin ellere vermemiz lazım.
- 31 Mart zaferimiz şimdiden mübarek, kutlu olsun durmak yok yola devam.
- Bugün Meclis Başkanlığı seçimi vardı, Cumhur İttifakı büyük bir zafer kazandı. Şentop Meclis Başkanı oldu. Kendisini tebrik ediyor, başarılar diliyorum.
- Biz kapınızı sadece seçim zamanı çalanlardan değiliz. Hatay'ın yollarını seçimden seçime hatırlayanlardan değiliz. Hatay'da 16. mitingimi yapıyorum
- Mansur Yavaş'a Ankara'da daha önce iki kez hezimete uğramış bir adamı yine piyasaya sürdüler, ama kimin adayı belli değil, parti ambleminden korkan aday olur mu?
- Bunların kim olduğu ortada. Ne diyor Kürdistan diyor. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Kendine gel.
- Bu milleti parçalamaya çalışanlara 31 Mart'ta dersini vereceğiz.
- Yalanları, iftiraları yüzünden bana 2.5 milyon tazminat ödüyor. Ben ne yapacağım, bunu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Ve bunu kendisi de ödemiyor. Bağış kampanyası açmış. Milletvekilleri ödeyecek.
- Yürüyen merdivene tersten binen, Kağıthane'ye 'Kağıttepe' diyen, İstiklal Marşı'nı dahi okuyamayan, seçimlerde oyunu bile kullanamayan gaf ebesi bir Genel Başkan'a böylesi bir ittifak yakışır.
- Siyaset fedakarlık işidir, gönül vizyon işidir. Siyasette söz söylemek vaat etmek önemlidir. Ama asıl önemlisi vaadini yerine getirmektir.
- Son 17 yılda Hatay'a 29 katrilyon yatırım yaptık
- 25 bin seyircili Hatay Stadyumunu bu yıl tamamlıyoruz. Eski stadyumun yerine Millet Bahçesi yapıyoruz.
- Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen 100 günlük icraat programının yüzde 97'sini gerçekleştirdik.
- Hataylı çiftçilerimize toplamda 2.2 milyarlık destek verdik
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