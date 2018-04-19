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    Kararın ardından AK Parti'de sıcak saatler...

    GİZEM KARAKIŞ/ANKARA
    19.04.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim kararı sonrası hem bakanlar, hem vekiller hem de parti kurmaylarıyla bir araya geldi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim açıklamasının ardından bugün AK Parti Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle bir araya geldi.Kararın ardından AK Partide sıcak saatler...

    Bu toplantı seçim açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak.  Kabine üyeleri ve milletvekilleri genel merkeze geldi. Öte yandan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasından önce planlanmıştı ancak toplantıya 50 milletvekili katılacaktı. Erken seçim kararının ardından toplantıya tüm milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılması yönünde karar alındı.

    Kararın ardından AK Partide sıcak saatler...

    Kararın ardından AK Partide sıcak saatler...

    Etiketler: haberler , gündem
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