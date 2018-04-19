Kararın ardından AK Parti'de sıcak saatler...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran erken seçim açıklamasının ardından bugün AK Parti Genel Merkezinde bakanlar ve partinin tüm milletvekilleriyle bir araya geldi.

Bu toplantı seçim açıklamasının ardından yapılacak ilk geniş kapsamlı toplantı olacak. Kabine üyeleri ve milletvekilleri genel merkeze geldi. Öte yandan toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın erken seçim açıklamasından önce planlanmıştı ancak toplantıya 50 milletvekili katılacaktı. Erken seçim kararının ardından toplantıya tüm milletvekilleri ve parti kurmaylarının katılması yönünde karar alındı.











