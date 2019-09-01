Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'ya müjde!

İşte Erdoğan’ın sözlerinden satır başları:

Sizlere teşekkür etmek amacıyla huzurlarınıza geleceğiz dedik ve geldik. Konya büyük medeniyet davamıza bugün de büyük destek veriyor. bugün burada 645 milyon lira olan 88 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız. Son 17 yılda Konya’ya 51 katrilyon lira yatırım yaptık.

Eski stadyumu millet bahçesi yapıyoruz inşallah. Karaman hızlı tren hattı bitti. Sinyalizasyon sistemi bitince hizmete açılacak.

PEŞ PEŞE MÜJDELER

İlk müjdemi veriyorum… İnşallah Konya metrosunun yapımına başlıyoruz.

Geliyorum bir başka müjdeye bu müjde de çiftçilere. Bu yılın sonunda nişasta bazlı şeker oranını yüzde 2,5’a kadar indiriyoruz. Bu yıl pancar alımında ton başına 235 liradan 300 liraya yükseltiyoruz.

Konya’ya bir müjdemiz daha var. 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nın beşincisinin ev sahibi olarak Konya’yı belirledik.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Bizler 25 yıldır bu ülkede yepyeni bir belediyecilik anlayışı inşa ediyoruz. Her şey gibi de hizmet de nasip işidir niyet işidir. Belediyeleri kazanmayı sadece bir siyasi proje olarak görenlerin seçimlerin ardından ne hale düştüklerini hep birlikte izliyoruz değil mi? Gördünüz. Son seçim kampanyası boyunca CHP’li belediye başkan adayları ve genel başkanları her konuda attılar tuttular. Hiçbir işçi çıkartmayacaklarına kadar vermedik söz bırakmadılar. Ne oldu? Şu anda çıkartıyorlar. Ve tabi ki bütün bu olaylar karşısında bizim de yapacaklarımız var.

Üstelik ne diyordu bay kemal namus söz diyordu. Bir de bunu katmerlediler. Bu adaylardan bazıları seçimi kazandığında da ahali haklı olarak bu vaatlerin yerine getirilmesini bekledi. CHP’liler önce bizim böyle bir sözümüz yok diyerek inkar yoluna gittiler. İşleri güçleri yalan.

"DİYARBAKIR'DA KİMLERLE NEYİ KONUŞUYOR"

İstanbul’u sel götürüyor başkan ortada yok. Ankara’da kimsesiz çocuklar sokağa atılıyor başkandan ses yok. Demek bir tiyatro oynamışlar. 15 temmuza tiyatro diyenler asıl tiyatroyu seçim meydanlarında kendileri sergilemişler. Bunun adı millet kandırmaktır. Alenen sahtekarlıktır riyakarlıktır düzenbazlıktır. Sözlerini tuttukları konuşlar yok mu elbette var. Bölücü örgütün güdümündeki partiye verdikleri sözleri harfiyen yerine getiriyorlar. İşte İBB başkanı Diyarbakır’da kimlerle neyi konuşuyor. Teröre bulaşmış kişilerle el ele. Ne diyor sizlerle beraberiz. İstanbul’u nasıl birlikte yöneteceklerinin hesabını yapıyorlar. Görevden alınan belediye başkanlarının yanına koşup onlara destek veriyorlar.



Ülkesinin yanında yer almayandan belediye başkanı olmaz siyasetçi hiç olmaz. Bunların nobranlığı sadece millete karşıdır. Milleti kandırdıklarını zannedenler gerçek yüzleri ortaya çıktığında milletten hak ettikleri cevabı inşallah alacaklar. Kutlu davamızın çatısı altında toplanmış herkesin vazifesi büyük ve güçlü Türkiye'yi hedefe vardırmaktır.