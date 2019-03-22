Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya’da önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Başkentler başkenti Konya... Milletimizin yolunu aydınlatan Konya... Sizleri yürekten selamlıyorum Konya... Gönül belediyeciliği her şehre yakışır ama en çok Konya'ya yakışır. Bize imanla ve yürekle mücadele edildiğinde neler başarabileceğini gösteren Sultan Kılıçarslan'ın torunlarına yakışır. Nice gönül sultanına ev sahipliği yapan Konya elbete gönül belediyeciliğinde de en ön safta yer almaktadır.

Konya’da yaşamak başkadır Konya’yı yaşamak da başkadır. Buradan özellikle gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Ülkemizin en genç Büyükşehir belediye başkan adaylarından birini sizlerin emrine verdik. Uğur kardeşimin bir eksiği var saçları eksik ama dinamik ve içimizden biri. Size efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldi. Hatay’da CHP’li aday oy var, hizmet var diyor. Sen kimsin? Ama biz milletimize efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

31 Mart’ta sandığa iyi sahip çıkmamız gerekiyor. Birileri kritik durumla asla ilgisi olmayan gerekçelerle AK Parti’ye ders vermek istiyorlarmış. Dönem ders verilecek değil iki elin parmakları gibi sımsıkı bir araya gelinecek dönemdir. Bu dönemi en etkin şekilde kullanabilmemizin yolu seçimden istikrar ve güvenin sürmesini sağlayacak bir sonuçla çıkmaktır.



Bu sabah İİT üyesi İslam ülkeleriyle bir araya geldik. Yeni Zelanda’dan da Başbakan Yardımcısı heyetle geldi, ne yapmamız gerekir onun kararını aldık.

Seçimde ortaya çıkacak bir açıkta ülkemiz ve milletimizle hesabı olanlara gün doğar. Avustralya’da konuşan teröristin Türkiye’de de bir benzeri var. Senin o adamdan ne farkın var aynısın. CHP’li vatandaşlarıma seslenmek istiyorum bu adama daha nereye kadar oy vereceksiniz. Her şey açık net ortada ya İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor ya bunu biz batıya anlatamadık bugüne kadar demek ki sana da anlatamamışız. O zaman senin iç dünyanda başka bir şey var, sen tehlikeli bir adamsın. Girdiğin tüm seçimleri kaybettin bu seçimi de kaybedeceksin.

"HESAP SORULACAKTIR"

İçlerinden biri var güya hanımefendi yurt konseyinin temsilcisi ayın 15’inden sonra Başbakan olacağım dedi. Oldu mu? Şu anda senin iyi günlerin sen Erdoğan’a söylememiş olduğu sözleri söylemiş gibi yaptın, asıl fatura sana kesilecek. Be halkıma nasıl terörist derim? Bu ülkede adalet var gereken hesabı vereceksin dirsek temasında olduğun Bay Kemal vekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatlarımla yaptırıyorum. Seçimden sonra bir taraftan parlamento bir taraftan yargıyla işin üzerine gideceğiz, bu seçimi sırf kızgınlıkla sandık hesaplaşmasına döndürmeye çalışanlar şunu aklından çıkarmasın hesap sorulacaktır.

AK Parti davasını merkeze alan ve bunun çevresinde kendisini yenileyebilen bir partidir. Bu partinin tek bir sahibi vardır o da milletin ta kendisidir. Şahsım da bu büyük davanın sadık bir neferidir o kadar. Buradan milletime sesleniyorum kendi partinize AK Parti’nize 31 Mart’ta sahip çıkın.

Hatalar olabilir ama AK Parti hiçbir zaman geçmişte örnekleri olduğu gibi tarihe gömülen kimliksiz kişiliksiz vizyonsuz partilerden birisine dönüşmeyecek. 31 Mart’ta namusumuz olan sandıklara sahip çıkıyor musun? 31 Mart’ta gönül belediyeciliğine var mısın? İşte benim meftun olduğum Konya budur. Kardeşlerim biz ülkemizi ve şehirlerimizi sadece aşkla sevmekle kalmadık aynı zamanda en büyük hizmetlerle geliştirdik ve büyüttük. Konya’ya 17 yılda 51 katrilyon yatırım yaptık. Eğitimde 8 binin üzerinde yeni derslik inşa ettik. Konya’ya iki devlet üniversitesi kazandırdık. Birkaç yıl içerisinde toplam 7 bin 550 kapasiteli 5 yurt binası daha açacağız. Meram millet bahçemizi şehrimize kazandırdık 2 millet bahçesi daha yapmak için çalışmalara başladık. Yaklaşık 3,5 katrilyon tutarında sosyal yardım yaptık. Siz olmasaydınız biz olmazdık. Sağlıkta bin 200 yataklı Karatay şehir hastanemiz ve 10 sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor.

Biz kanuni terbiyesi ile büyüdük, onun torunları olarak biz bunu yapmayacak mıyız, yapacağız. İnşallah yüzde 60’ı biten bu hastanemiz de tamamlanarak hizmetinize girecek. 17 yılda 21871 konut projesini hayata geçirdik sahiplerine teslim ettik. Konya’da ulaşımda 167 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol kapasitesine 974 kilometre daha ekleyerek bin 141 kilometreye çıkardık.

Metro hatlarımızla Konya’da yeni bir dönem başlatıyoruz. Selçuk üniversitesi kampüsü Meram Belediyesi arasında raylı sistem projemiz var. Konya’yı yüksek hızlı tren hattının merkezi haline getirdik. Konya Karaman YHT hattının altyapı ve üst yapı çalışmalarını tamamladık. Sinyalizasyon çalışmaları sürüyor Konya Karaman arası seyahat süresi 40 dakika düşecek.

Şimdi sizlere ilk müjdemi veriyorum. İstanbul’da Marmaray, İzmir’de Egeray, Ankara’da Başkentray gibi Konya’ya yeni bir raylı sistem projesi kazandırıyoruz. Konya Havalimanımıza yeni terminal binasını yaptık. Hedef 2023 yılına kadar hızlı tren hatlarını 29 ilimizle buluşturmaktır.

Konya’ya 21 baraj ve 28 gölet inşa ettik. 9 baraj ve 6 gölet daha inşa ediyoruz. Yarın Ankara’da sayın Bahçeli ile beraberiz, Pazar da sayın Bahçeli ile İstanbul’da olacağız. Orada da neler yaptığımızı anlatacağız.

Konyalı çiftçilerimize 7,6 katrilyon liralık destek verdik. Konya Karapınar endüstri bölgemize faaliyete geçirmek için çalışma başlattık. 300 dönüm hazine taşınmazı üzerine savunma sanayi için Aselsan Konya silah sistemleri tarafından uzaktan komutalı silah sistemleri ve silah üretimleri üzerinde çalışacak bir fabrika kuracağız. Hisselerin yüzde 49 Konya’daki firmalara yüzde 51’i Aselsan’a ait olacaktır. Ve bölgede ciddi bir istihdam gerçekleşecektir.

14 ilçemize doğal gazı verdik. O kömürlü günler geride kaldı. Belkaya ve Cihanbeyli’ye de doğal gazı vereceğiz. Bugüne kadar şehrimizdeki 640 ata yadigârı eser restore ettik.

Şimdi burada sizden benim özel bir ricam var. Partimiz içinde oyla sağa sola dağılmamalı. Biz bir olacağız. AK Parti ve MHP’li kardeşlerim birlikte cumhur ittifakını gereği konsolide olarak gereğini yapmalı.

Temeli olmayan bu adam var ya Kürt değil ama Kürtler üzerinden geçiniyor. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen eğer Kürdistan’ı merak ediyorsan Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var defol git orada yaşa. Bu Anadolu topraklarını bölemeyeceksiniz. Terbiyesiz senin o Yeni Zelandalıdan ne farkın var aynısın ne diyor Avrupa Yakası’nda yaşayamazsınız. Vay ahlaksız ulan senin buna gücün yeter mi? Ve geçmişte bu oyunlar oynandı şimdi de İsrail’in başındaki adamın o Netenyahu’nun oğlu aynı oyunları oynuyorlar.

TRUMP’A GOLAN TEPELERİ TEPKİSİ



Trump kalktı bir ifade kullandı. Bir defa Sayın Trump tarih bilinci çok önemli bu tarih bilincini yenilemeniz lazım Golan Tepeleri ile ilgili BM’nin vermiş olduğu kararlar o kararlar da buralar da İsrail’in zerre kadar hükmünün olmadığı var. Sonuna kadar Golan Tepeleri’nin takipçisi olacağız.