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Haber Giriş: 27.01.2020 - 17:42,Son Güncelleme:/

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.

İşte Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı;

Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

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