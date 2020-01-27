Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant için bir paylaşımda bulundu.
İşte Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı;
Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.
I am deeply saddened by the loss of basketball legend #KobeBryant who inspired countless athletes and introduced people around the world to the joy of basketball. As a basketball fan and the President of Turkey, I wish to offer my deepest condolences to his family and loved ones. pic.twitter.com/tBYdFBTiBl— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 27, 2020
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