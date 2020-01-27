Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kobe Bryant paylaşımı

İşte Erdoğan'ın Kobe Bryant mesajı;

Sayısız sporcuya basketbolu sevdiren efsane Kobe Bryant'ın ölümünden derin üzüntü duyuyorum. Bir basketbol sever ve Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ailesine ve sevenlerine derin üzüntülerimi ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum.