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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.11.2018 - 18:18, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırım mesajı

Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ortak açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

 "İlişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

"Ukrayna'dan ülkemize gelen turist sayısı 2018 yılında 1 milyonu aşmıştır."

"Ticaret hacmimiz 10 milyar doları yakalayacak."

"Şirketlerimiz ortak projelere imza atar hale geldiler."

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı, tanımayacağımızı vurguladık."

"Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır."

"Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz."

"İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik"

"15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun açıklamaları;

"(Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Yedinci Toplantısı) Son derece verimli geçti"

"Türkiye sadece komşu değil kilit ortağımız"

"Kırım için beraber çalışmaya kararlıyız"

"Serbest Ticaret Antlaşmasının bir an önce imzalanması için gerekli talimatları verdik"

- TİKA ile yeni bir hukuki temele kavuştuk.

- Kültürler iş birliğinin gelişmesinden de memnunuz.

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