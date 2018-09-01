Erdoğan: Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan konuşmasında, ' Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız' dedi.
ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:
Siyasi, askeri, ticari ve kültürel alanlarda atabileceğimiz adımları görüştük. Türkiye, Kırgızistan arasındaki ilişkilerin hak ettiği düzeye ulaşması için yoğun çalışmalar yapıyoruz. Pazartesi günü Türk Konseyi'ne katılarak önemli kararlar alacağız. Ekonomik ilişkilerle desteklenmeyen her iş birliği zayıflamaya mahkumdur. Birikimlerimizi Kırgızistan ile paylaşmayı arzu ediyoruz. FETÖ ile mücadele başlıca gündem maddemizi oluşturdu. Kırgızistan'daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi başlıca gündemimizi oluşturdu. FETÖ'yü Kırgızistan için bir tehdit olmaktan çıkaracağız. FETÖ ile mücadele konusunda biz Kırgizistan'ın bizim yaşadıklarımızı yaşamasını istemeyiz.
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