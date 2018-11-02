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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
02.11.2018 - 18:40, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine iftira attığı ve hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı bir televizyon programında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine iftira attığı ve hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu televizyon programındaki konuşmasından bölümlere yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dışına çıkmasına izin vermekle ve katilleri korumakla suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek dışı olduğu kaydedildi.

Suç işleyen bir kişiye, araştırmadan, yakalanmadan, tutuklanmadan veya hükmün infazından kurtulması için imkan sağlamanın, Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesinde suç olarak düzenlendiği hatırlatılan dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, bu suçu işlediği isnadında bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı açıkça iftira attığı belirtildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında bahsettiği, Kaşıkçı cinayeti hakkındaki soruşturmanın, Türk adli makamlarınca büyük bir titizlikle yürütüldüğü ve konuya ilişkin tüm gerçeklerin, dünya kamuoyuyla paylaşıldığı bildirilen dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kaçıkçı cinayetinin aydınlatılması hususunda Türk makamlarının gösterdiği hassasiyet, Türk ve dünya kamuoyu tarafından yakınen takip edilmekte ve takdir edilmektedir. Şüpheli, bu açık gerçeklere rağmen her zamanki sorumsuz siyaset tarzıyla sadece Sayın Cumhurbaşkanımızın saygınlığına değil, ülkemizin itibarına da saldırmaktadır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, cinayetin faillerine ve işbirlikçilerine odaklanan kamuoyunun dikkatini ilgisiz alanlara çekmeye ve bu şekilde cinayetin faillerini himayeye yönelik olduğu ileri sürülen dilekçede, "Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef alarak yapmış olduğu paylaşımlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve saygınlığını rencide edici görseller kullanmış; kişiliğini, saygınlığını ve itibarını hedef alarak, atılı suçu alenen işlemiştir." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, "iftira" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

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