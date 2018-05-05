Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri’de flaş sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Seni kalpten selamlıyorum Kayseri. Bize sizler gibi yol arkadaşları nasip eden rabbime hamd ediyorum. Rekor bir oyla bize destek olan tüm Kayserilere şükranlarımı sunuyorum.

Birileri bir fitne fesat kaynatıyor. Bu ne biliyor musunuz? Oyumu Cumhurbaşkanına vereceğim ama parlamento da AK Parti'ye vermeyeceğim. Böyle bir şey olabilir mi? Bu oyunu da bozmaya var mısınız? Bu oyunu tezgahı da bozacağız. 24 Haziran'da münafıklar çetesini yere gömeceğiz.

Kayseri bize destek verdi biz de Kayseri'ye destek verdik. Kayseri'de son 15 yılda 20 milyar liralık yatırım yaptık. Yıl sonuna kadar 4 şehir hastanesini daha hizmete alacağız.

Kayseri Havalimanı'nın 324 bin olan yolcu trafiği 2017 yılında 2 milyon 150 bin oldu. Havalimanına yeni terminal binası yapacağız.