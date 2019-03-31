Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’da oy kullanma işlemleri sırasında çıkan kavgada iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu elim olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Erdoğan, olayın takipçisi olduklarını belirterek sorumluların adalet önünde hesap vereceğini ifade etti.
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