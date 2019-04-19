Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berat Kandili'nin,Türk milleti, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Berat Kandili'ni kutlayarak, "Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat gecesinin, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat Gecesinin; Milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için kurtuluşa ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 19 Nisan 2019
Gecemiz mübarek olsun. pic.twitter.com/KK1yhvNbK4
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