Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kandil mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından tüm Müslüman aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda, "İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.
İslam Âleminin ve milletimizin Miraç gecesini tebrik ediyorum. Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. pic.twitter.com/8KtkewiANQ— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 2 Nisan 2019
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