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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İYİ Parti'ye geçen 15 vekil için ilk açıklama

    GİZEM KARAKIŞ - ANKARA - Fotoğraf: Selahattin SÖNMEZ
    23.04.2018 - 20:43 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 15 CHP'li vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle ilgili 'Güneş Motel'den daha beter' dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan İYİ Partiye geçen 15 vekil için ilk açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mecliste 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Erdoğan, CHP’den ayrılarak İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekili için "Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. YSK, cumartesi kararı almış olsaydı, belki ’15’ler olayı’ olmazdı" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

    "Nasıl bir iş? Bunun ahlaki bir yanı olabilir mi? Güneş Motel olayından çok daha öte bir durum söz konusu. Parlamentomuzun bu duruma düşmesi bizim için gerçekten bir felaket. Ama 24 Haziran’da benim halkım, Parlementoyu bu kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir.

    Önce ’sandık sandık' dediler şimdi baskın seçim diyorlar. Gönlünüzü yaptık işte, buyurun hayırlı olsun. 'Er Meydanı' dediler, buyrun meydan.

    Benim daha bir buçuk senem vardı, bu makamda durabilirdim. Sen aynen ’yenilgi yenilgi’ alıştın bu işe. Sandıklarda her zaman kaybediyorsun."

    Erdoğan,YSK’nın kararına yönelik olarak "YSK, kararı cumartesi ÿvermiş olsaydı, belki o zaman bu ’15’ler olayı’ olmayabilirdi" diye konuştu.

    "O BENİM SORUNUM DEĞİL" 

    Resepsiyonda, Abdullah Gülün Cumhurbaşkanlığı adaylığı ihtimalinin sorulması üzerine ise Erdoğan O benim sorunum değil" dedi.

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