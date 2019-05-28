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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı mesajı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un Fethi'nin 566. yılı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı.

Erdoğan'ın mesajı şöyle:

Çağ kapatıp çağ açan; siyasal, sosyal ve kültürel sonuçlarıyla dünya tarihinin akışını değiştiren, tarihin en muhteşem zaferlerinden biri olan İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümünü kutluyorum.

Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehası, kahraman ordumuzun azim ve kararlılığı ile aziz milletimizin bir kıtaya kök salmasına vesile olan fethin ardından, büyük devlet adamı Fatih Sultan Mehmet’in hoşgörü ve adaletli yönetimiyle İstanbul, farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığı bir merkez haline gelmiştir.

Her köşesinde tarihin izlerini barındıran, eşsiz eserleriyle geçmiş ile günümüzü buluşturan nadide şehrimiz, kahraman ecdadımızın mirası olan hoşgörü, kardeşlik ve adalet gibi yüce hasletlerimizin de timsalidir.

Ev sahipliği yaptığı medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan; doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla şairlere, yazarlara ve sanatçılara ilham kaynağı olan İstanbul, günümüzde ülkemizin iş, finans, ticaret, sanat, kültür ve inanç merkezi olarak gelişmesini sürdürmekte, dünyanın en gözde şehirleri arasında sayılmaktadır.

Sevgili Peygamberimizin övgüsüne, müjdesine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet ve kahraman askerlerinin İstanbul’u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık ve azim, bugün Türkiye’yi 2023 hedeflerine, 2053’e, 2071’e taşıma yolunda bizlere ilham vermektedir.

İstanbul'un Fethi’nin 566. yıl dönümü vesilesiyle, bu eşsiz güzellikteki dünya şehrini bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ile aziz şehitlerimizi rahmetle, hürmetle ve minnetle yad ediyor, anıyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.

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