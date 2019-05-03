Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnovasyon Haftası ödül töreninde önemli açıklamalar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnovasyon Haftası ödül töreninde önemli açıklamalar
GeriGündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnovasyon Haftası ödül töreninde önemli açıklamalar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
03.05.2019 - 17:01, Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnovasyon Haftası ödül töreninde önemli açıklamalar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İnovasyon Haftası ödül töreninde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İnovalig Ödül Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

ÜLKEMİZİ hedef alan saldırılar karşısında çok daha güçlü duruş sergileyebiliyoruz. Tuzaklar, tezgahlar karşısından kendi göbeğimizi kendimiz kesmeyi başardık. İnovasyona uygun yapımız bu başarıdaki en önemli sebeptir.

IDEF Savunma Sanayi Fuarı’nda çok önemli ürünlerin sergilendiğini gördük. Diğer ülkelerin yarım asırda geldiği yere bizim firmalar 3-5 yıllık gayretle ulaştı.

Geçen ay itibarıyla ihracatımız geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 5,4 artarak 15 milyar 273 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret açığımız yüzde 57,8 azaldı. İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 84,4’e ulaştı.

İhracatımızın katma değerini geliştirmek için inovasyona daha çok önem vereceğiz. Bizim için artık mal ve hizmet ihracatı tek başına yeterli değil.

2023 hedeflerine ulaşabilmek için ihracatımızın katma değerini artırmamız lazım. Türkiye iğneyle kuyu kazma dönemini geride bırakıp kanatlanıp uçma döneminin eşiğine gelmiş durumdadır.

Yerli savunma sanayiindeki güç bize başarıyı getirdi. Terörle mücadelede başarı artarak devam ederken inşallah terörün belini çok kısa zamanda kıracağız. Dünyanın en kanlı terör örgütlerini yerle yeksan etmiş bir ülkeyiz.

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırana kadar hiçbirimize durmak, dinlenmek yok.

Türkiye artık her çelme atılışında yere kapaklanan o ülke değil. AB’ye üye olmak için çok büyükmüşüz. Bunların paşa keyfi istiyor diye biz küçülelim mi?

Yükselişimiz rekabet içinde olduğumuz ülkeleri rahatsız ediyor. Türkiye’nin AB’ye tam üye yapılmasının başka izahı yok. Bugün AB ülkeleri huzur içinde yaşıyor olmalarını Türkiye’nin 4 milyon sığınmacıyı topraklarında misafir etmesine borçlu.

AB dürüst değil sözlerini yerine getirmiyor. Bize sığınmacılar için 6 milyar Euro ödeyecektiniz ne oldu. Hala bir Türk baharı özlemi var.  İşte Avrupa şehirleri cayır cayır yanmaya başladı. Türkiye’deki sosyal fay hatlarını kaşımak isteyenler kendi oturdukları zeminin çürüklüğüne baksınlar. Daha çok yanacaksınız.

Şimdi yüzyılın projesi diye bir şey çıkartmışlar. Bu proje tamamen Ortadoğu’yu karıştırma projesidir. Türkiye olarak biz buna da müsaade etmeyeceğiz. Seçim sonuçları üzerinden Türkiye geleceği ile siyaset mühendisliğine soyunanların bakacağı yer rabiamızdır.

Yaptırım tehditleriyle bizi köşeye sıkıştırmaya çalışanlara diyoruz ki Türkiye ne Ortadoğu ne de Balkanlardır Türkiye kimsenin yutamayacağı kadar büyük bir lokmadır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 17 gözaltı

Meteoroloji'den son tahminler

Alkollü baba çocuklarını görmeye gitti! Mahalle sokağa döküldü

Sokak ortasında silahlı çatışma! Facianın eşiğinden dönüldü