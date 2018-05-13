Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiliz yatırımcılara çağrı

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının satır başları:

Önümüzdeki dönemde firmalarımızın karşılıklı olarak Türkiye ve Birleşik Krallık’ta faaliyet göstermesi mal ve hizmet satmasıyla yetinmeyelim. Katma değeri yüksek ürünleri birlikte üretmen fırsatlarını araştıralım.

Dünyanın değişik coğrafyalarındaki iş ve ticaret fırsatlarından birlikte yararlanalım. Gelin bu büyük fırsatı birlikte değerlendirelim.

Turizm önemli bir iş birliği alanımızdı ama bir süredir durgunluk yaşanıyordu. Bu sene hareketlendi. Ağırlamak istediğimiz 40 milyon turist içinde biz sizleri görmeyi arzuluyoruz. Konut sahibi olmanızı da arzuluyoruz. İngiliz dostlarımızdan konut sahibi olanlar çok ama daha fazla olmasını istiyoruz.

DEAŞ’ın İslam devleti olarak adlandırılması son derece yanlıştır. Çünkü DEAŞ en çok zararı Müslümanlara veren eli kanlı bir terör örgütüdür. Majesteleri Kraliçe 2. Elizabeth ve başbakan Sayın May ile kapsamlı görüşmeler yapacağız.